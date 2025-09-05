Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 05 Eylül 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 05 Eylül 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (05 Eylül 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,92 değer kaybederek 10.729,49 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,22 yükselerek 41,25 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,33 ile 4.754,03 liraya çıktı.

        Giriş: 05.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 05 Eylül 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        05 Eylül 2025 Cuma, BIST 100 günü -0,92 düşerek 10.729,49 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10961.7200 puandan işlem görürken en düşük 10727.0800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YBTAS,PNSUT,BEYAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise QNBTR,SNKRN,BINBN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.060.080.639.11 TL), AKBNK (13.925.908.862.60 TL), ISCTR (11.397.928.601.39 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.43
        0.00 %
        15.060.080.639
        A
        62.45
        1.38 %
        13.925.908.863
        I
        13.69
        0.81 %
        11.397.928.601
        Y
        30.30
        0.26 %
        9.511.527.433
        T
        319.50
        -0.93 %
        8.779.962.988
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        129,462.50
        10.00 %
        34.332.565
        P
        13.99
        9.98 %
        144.479.841
        B
        35.92
        9.98 %
        222.061.825
        K
        308.75
        9.97 %
        325.855.174
        R
        33.98
        9.97 %
        66.479.482
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Q
        477.00
        -10.00 %
        32.935.436
        S
        229.50
        -10.00 %
        5.390.393
        B
        175.90
        -9.98 %
        467.598.915
        Y
        38.70
        -9.96 %
        78.499.144
        D
        520.50
        -9.95 %
        213.970.269
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Eylül 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 41,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,91 yükseliş ile 48,47 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,25
        0,22 %
        E
        EUR/TRY
        48,47
        0,91 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Eylül 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,24 değer kazanarak 3.589,95 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,33 değer kazanarak 4.754,03 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.772,84 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 30.996,29 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.589,95
        1,24 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.754,03
        1,33 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        30.996,29
        1,33 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.772,84
        1,33 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,39 değer kazanarak 110.916,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,13 yükselerek 4.296,39 dolardan işlem gördü.

