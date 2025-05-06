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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 06 Mayıs 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 06 Mayıs 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (06 Mayıs 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 38,61 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,95 ile 4.214,93 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 06 Mayıs 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Mayıs 2025 Salı tarihinde günü 9.134,68 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,25 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BINHO,NIBAS,GARFA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YBTAS,DAGHL,YAPRK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.625.131.534.30 TL), ASELS (5.827.075.814.80 TL), KCHOL (5.597.846.659.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        23.22
        3.11 %
        6.625.131.534
        A
        137.40
        5.86 %
        5.827.075.815
        K
        135.40
        0.30 %
        5.597.846.660
        A
        49.26
        1.40 %
        5.395.971.988
        T
        291.75
        -0.77 %
        4.614.958.737
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        1
        321.75
        10.00 %
        34.120.622
        N
        18.81
        10.00 %
        155.360.839
        G
        34.32
        10.00 %
        67.236.886
        E
        10.45
        10.00 %
        8.968.614
        A
        11.77
        10.00 %
        712.070.186
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        133,047.50
        -10.00 %
        15.272.373
        D
        95.25
        -9.97 %
        87.726.841
        Y
        402.00
        -9.97 %
        1.194.721.820
        A
        22.14
        -9.93 %
        45.091.654
        B
        216.40
        -9.27 %
        833.036.381
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mayıs 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 38,61 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,36 yükseliş ile 43,85 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,61
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        43,85
        0,36 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Mayıs 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,88 :artarakazalarak 3.396,75 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,95 yükseliş sonucu 4.214,93 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,95 yükselerek 6.891,41 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.481,34.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.396,75
        1,88 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.214,93
        1,95 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.481,34
        1,95 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.891,41
        1,95 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,52 yükseliş ile 94.342,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,00 azalış ile 1.769,46 dolar.Brent Petrol ise 62,60 dolar

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