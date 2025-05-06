Piyasa kapanışı: 06 Mayıs 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Mayıs 2025 Salı tarihinde günü 9.134,68 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,25 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BINHO,NIBAS,GARFA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YBTAS,DAGHL,YAPRK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.625.131.534.30 TL), ASELS (5.827.075.814.80 TL), KCHOL (5.597.846.659.60 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Mayıs 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 38,61 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,36 yükseliş ile 43,85 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (06 Mayıs 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,88 :artarakazalarak 3.396,75 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,95 yükseliş sonucu 4.214,93 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,95 yükselerek 6.891,41 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.481,34.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,52 yükseliş ile 94.342,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,00 azalış ile 1.769,46 dolar.Brent Petrol ise 62,60 dolar