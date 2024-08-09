Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.907,38 %-1,89
        DOLAR 33,4830 %-0,10
        EURO 36,6008 %-0,07
        GRAM ALTIN 2.618,78 %0,28
        FAİZ 42,89 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 29,58 %-0,25
        BITCOIN 60.409,00 %1,46
        GBP/TRY 42,7573 %-0,09
        EUR/USD 1,0919 %0,00
        BRENT 79,78 %0,78
        ÇEYREK ALTIN 4.281,70 %0,29
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 09 Ağustos 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 09 Ağustos 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (09 Ağustos 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,89 değer kaybederek 9.907,38 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,10 düşerek 33,48 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,09 değer kazanarak 2.613,78 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 09 Ağustos 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        09 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü -1,89 düşerek 9.907,38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10189.1500 puandan işlem görürken en düşük 9907.3800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATSYH,BRKO,BSOKE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,IHAAS,AKYHO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.586.000.737.50 TL), ISCTR (5.267.957.010.27 TL), EREGL (4.022.109.166.05 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        301.75
        -0.08 %
        7.586.000.738
        I
        13.01
        -4.48 %
        5.267.957.010
        E
        50.60
        -3.07 %
        4.022.109.166
        K
        185.90
        -5.15 %
        3.900.595.883
        A
        52.95
        -5.19 %
        3.761.094.551
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        102.30
        10.00 %
        39.654.363
        B
        10.34
        10.00 %
        19.445.868
        B
        52.80
        10.00 %
        473.959.473
        E
        29.32
        9.98 %
        283.667.645
        D
        24.90
        9.98 %
        1.299.207.112
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        13.41
        -10.00 %
        46.966.991
        I
        18.47
        -9.99 %
        211.031.263
        M
        5.20
        -9.88 %
        362.873.531
        O
        11.87
        -8.97 %
        133.654.920
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ağustos 2024 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,10 düşerek 33,48 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,09 düşerek 36,60 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,48
        -0,10 %
        E
        EUR/TRY
        36,60
        -0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Ağustos 2024 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,13 değer kazanarak 2.430,72 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,09 değer kazanarak 2.613,78 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.273,52 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 17.041,82 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.430,72
        0,13 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.613,78
        0,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        17.041,82
        0,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.273,52
        0,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,63 artış ile 60.032,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,63 yükseliş ile 2.580,26 doları buldu. Brent Petrol ise 79,66 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?