Piyasa kapanışı: 09 Ağustos 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

09 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü -1,89 düşerek 9.907,38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10189.1500 puandan işlem görürken en düşük 9907.3800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATSYH,BRKO,BSOKE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,IHAAS,AKYHO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.586.000.737.50 TL), ISCTR (5.267.957.010.27 TL), EREGL (4.022.109.166.05 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ağustos 2024 Cuma)