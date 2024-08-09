Piyasa kapanışı: 09 Ağustos 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (09 Ağustos 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,89 değer kaybederek 9.907,38 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,10 düşerek 33,48 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,09 değer kazanarak 2.613,78 liraya yükseldi.
09 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü -1,89 düşerek 9.907,38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10189.1500 puandan işlem görürken en düşük 9907.3800 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATSYH,BRKO,BSOKE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,IHAAS,AKYHO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.586.000.737.50 TL), ISCTR (5.267.957.010.27 TL), EREGL (4.022.109.166.05 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
301.75 ₺
|
-0.08 %
|
7.586.000.738
|
13.01 ₺
|
-4.48 %
|
5.267.957.010
|
50.60 ₺
|
-3.07 %
|
4.022.109.166
|
185.90 ₺
|
-5.15 %
|
3.900.595.883
|
52.95 ₺
|
-5.19 %
|
3.761.094.551
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
102.30 ₺
|
10.00 %
|
39.654.363
|
10.34 ₺
|
10.00 %
|
19.445.868
|
52.80 ₺
|
10.00 %
|
473.959.473
|
29.32 ₺
|
9.98 %
|
283.667.645
|
24.90 ₺
|
9.98 %
|
1.299.207.112
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.41 ₺
|
-10.00 %
|
46.966.991
|
18.47 ₺
|
-9.99 %
|
211.031.263
|
5.20 ₺
|
-9.88 %
|
362.873.531
|
11.87 ₺
|
-8.97 %
|
133.654.920
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ağustos 2024 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde -0,10 düşerek 33,48 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,09 düşerek 36,60 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,48 ₺
|
-0,10 %
|
E
|
36,60 ₺
|
-0,09 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Ağustos 2024 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,13 değer kazanarak 2.430,72 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,09 değer kazanarak 2.613,78 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.273,52 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 17.041,82 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.430,72 ₺
|
0,13 %
|
2.613,78 ₺
|
0,09 %
|
17.041,82 ₺
|
0,09 %
|
4.273,52 ₺
|
0,09 %
Diğer piyasalar
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