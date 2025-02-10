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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (10 Şubat 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,06 değer kaybederek 9.845,85 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,00 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,80 ile 3.367,79 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        10 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,06 düşerek 9.845,85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9983.2100 puandan işlem görürken en düşük 9830.7300 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IHLGM,ATSYH,NATEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YGYO,EUYO,INVES oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.729.190.439.00 TL), AKBNK (5.742.881.794.65 TL), KCHOL (5.219.293.642.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        320.25
        -0.62 %
        7.729.190.439
        A
        62.70
        -1.26 %
        5.742.881.795
        K
        161.90
        -2.12 %
        5.219.293.643
        E
        22.86
        -2.39 %
        5.212.974.892
        A
        81.55
        -4.84 %
        4.270.062.944
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        1.76
        10.00 %
        103.952.914
        A
        50.60
        10.00 %
        7.548.606
        N
        80.35
        9.99 %
        100.219.301
        I
        2.98
        9.96 %
        97.673.985
        S
        22.54
        9.95 %
        152.076.808
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        6.30
        -10.00 %
        5.477.138
        E
        11.70
        -7.36 %
        13.182.093
        I
        174.10
        -5.84 %
        45.960.071
        K
        34.60
        -5.62 %
        862.424.299
        G
        2.86
        -5.61 %
        143.304.031
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Şubat 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 36,00 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,00 yükselerek 37,17 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,00
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        37,17
        0,00 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Şubat 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,65 artış ile 2.908,25 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,80 yükselişle 3.367,79 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.506,33 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.957,97 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.908,25
        1,65 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.367,79
        1,80 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.957,97
        1,80 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.506,33
        1,80 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,26 artış ile 97.546,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,78 yükseliş ile 2.658,91 doları buldu. Brent Petrol ise 75,47 dolar

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