        Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (22 Ağustos 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,01 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,30 ile 4.452,08 liraya çıktı.

        Giriş: 22.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.08.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2025 Cuma, BIST 100 günü 0,52 yükselerek 11.372,33 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11398.2700 puandan işlem görürken en düşük 11289.5300 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TURGG,TUCLK,QNBFK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,SKTAS,ZEDUR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.509.086.048.22 TL), EREGL (8.377.241.274.50 TL), THYAO (7.753.183.751.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.78
        9.89 %
        17.509.086.048
        E
        29.40
        -0.54 %
        8.377.241.275
        T
        337.50
        0.15 %
        7.753.183.751
        A
        69.85
        2.34 %
        6.784.308.999
        Y
        34.26
        1.36 %
        5.762.131.396
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        841.50
        10.00 %
        78.861.177
        T
        11.00
        10.00 %
        398.446.690
        Q
        76.00
        9.99 %
        20.752.682
        M
        81.55
        9.98 %
        13.937.711
        V
        41.32
        9.95 %
        28.484.107
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        12.00
        -9.98 %
        2.046.250.645
        S
        3.22
        -9.55 %
        208.029.428
        Z
        9.89
        -9.18 %
        124.979.925
        T
        9.35
        -8.33 %
        2.636.137.024
        Y
        2.62
        -6.09 %
        521.796.982
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ağustos 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,16 artarak 41,01 lira oldu, Euro/TL yüzde 1,15 yükselerek 48,13 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,01
        0,16 %
        E
        EUR/TRY
        48,13
        1,15 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Ağustos 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,16 artış ile 3.377,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,30 yükselişle 4.452,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.279,15 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.027,57 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.377,48
        1,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.452,08
        1,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        29.027,57
        1,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.279,15
        1,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,41 yükseliş ile 116.826,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 9,36 artış ile 4.653,02 dolar.Brent Petrol ise 67,67 dolar

