Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

22 Ağustos 2025 Cuma, BIST 100 günü 0,52 yükselerek 11.372,33 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11398.2700 puandan işlem görürken en düşük 11289.5300 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TURGG,TUCLK,QNBFK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,SKTAS,ZEDUR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.509.086.048.22 TL), EREGL (8.377.241.274.50 TL), THYAO (7.753.183.751.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ağustos 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,16 artarak 41,01 lira oldu, Euro/TL yüzde 1,15 yükselerek 48,13 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (22 Ağustos 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 1,16 artış ile 3.377,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,30 yükselişle 4.452,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.279,15 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.027,57 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,41 yükseliş ile 116.826,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 9,36 artış ile 4.653,02 dolar.Brent Petrol ise 67,67 dolar