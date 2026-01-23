Piyasa kapanışı: 23 Ocak 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Ocak 2026 Cuma tarihinde günü 12.970,10 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,92 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi UCAYM,MEYSU,SARKY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TEHOL,PEKGY,MMCAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.509.346.957.00 TL), THYAO (15.332.320.165.25 TL), ISCTR (10.228.655.571.64 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ocak 2026 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,23 artarak 43,37 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,09 yükselerek 51,00 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (23 Ocak 2026 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,16 değer kazanarak 4.944,15 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,01 değer kazanarak 6.907,16 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.293,20 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.034,66 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,16 değer kaybederek 88.968,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,35 düşerek 2.925,39 dolardan işlem gördü.