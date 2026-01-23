Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 23 Ocak 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 23 Ocak 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Ocak 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kazanarak 12.970,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,23 yükselerek 43,37 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,01 değer kazanarak 6.907,16 liraya yükseldi.

        Giriş: 23.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 23 Ocak 2026 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Ocak 2026 Cuma tarihinde günü 12.970,10 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,92 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi UCAYM,MEYSU,SARKY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TEHOL,PEKGY,MMCAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.509.346.957.00 TL), THYAO (15.332.320.165.25 TL), ISCTR (10.228.655.571.64 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        300.75
        0.17 %
        15.509.346.957
        T
        301.00
        0.67 %
        15.332.320.165
        I
        15.20
        3.61 %
        10.228.655.572
        A
        78.85
        1.35 %
        8.925.760.736
        A
        162.00
        5.19 %
        8.907.948.607
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        21.78
        10.00 %
        12.330.878
        M
        15.43
        9.98 %
        1.769.125.152
        S
        35.28
        9.98 %
        1.287.798.068
        Z
        16.43
        9.97 %
        64.035.596
        O
        19.99
        9.96 %
        70.249.764
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        15.48
        -10.00 %
        6.038.514.013
        P
        10.72
        -9.99 %
        847.023.557
        M
        121.00
        -9.97 %
        9.757.621
        E
        23.04
        -9.93 %
        433.192.881
        E
        4.64
        -9.90 %
        931.474.276
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ocak 2026 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,23 artarak 43,37 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,09 yükselerek 51,00 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,37
        0,23 %
        E
        EUR/TRY
        51,00
        0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Ocak 2026 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,16 değer kazanarak 4.944,15 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,01 değer kazanarak 6.907,16 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.293,20 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.034,66 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.944,15
        0,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.907,16
        1,01 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.034,66
        1,01 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.293,20
        1,01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,16 değer kaybederek 88.968,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,35 düşerek 2.925,39 dolardan işlem gördü.

