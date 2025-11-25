Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Kasım 2025 Salı tarihinde günü 10.857,17 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,28 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi OZRDN,HALKB,CELHA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANEL,MERCN,TERA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.802.713.528.00 TL), PAHOL (14.223.230.720.74 TL), PEKGY (14.085.110.567.02 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Kasım 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 42,43 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,60 yükselerek 49,20 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (25 Kasım 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,16 değer kaybederek 4.129,61 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,05 değer kaybederek 5.633,74 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.211,16 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.731,96 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,40 değer kazanarak 86.381,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,75 yükselerek 2.870,00 dolardan işlem gördü.