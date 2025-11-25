Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Kasım 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,28 değer kaybederek 10.857,17 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,43 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,05 ile 5.633,74 liradan işlem gördü.

        Giriş: 25.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Kasım 2025 Salı tarihinde günü 10.857,17 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,28 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi OZRDN,HALKB,CELHA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANEL,MERCN,TERA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.802.713.528.00 TL), PAHOL (14.223.230.720.74 TL), PEKGY (14.085.110.567.02 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        273.25
        1.11 %
        14.802.713.528
        P
        1.77
        -2.21 %
        14.223.230.721
        P
        13.64
        0.37 %
        14.085.110.567
        I
        13.09
        1.87 %
        9.446.543.575
        A
        63.30
        0.64 %
        9.345.217.074
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        12.76
        10.00 %
        42.311.249
        T
        33.02
        9.99 %
        4.031.134.784
        C
        9.49
        9.97 %
        111.935.047
        S
        275.75
        9.97 %
        20.594.059
        B
        89.50
        9.95 %
        194.828.251
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        36.18
        -10.00 %
        64.422.192
        M
        17.19
        -10.00 %
        306.327.662
        T
        272.25
        -10.00 %
        2.447.637.832
        F
        12.16
        -9.99 %
        52.678.934
        B
        99.65
        -9.98 %
        17.184.144
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Kasım 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 42,43 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,60 yükselerek 49,20 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,43
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        49,20
        0,60 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Kasım 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,16 değer kaybederek 4.129,61 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,05 değer kaybederek 5.633,74 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.211,16 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.731,96 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.129,61
        -0,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.633,74
        -0,05 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.731,96
        -0,05 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.211,16
        -0,05 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,40 değer kazanarak 86.381,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,75 yükselerek 2.870,00 dolardan işlem gördü.

