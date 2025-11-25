Piyasa kapanışı: 25 Kasım 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Kasım 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,28 değer kaybederek 10.857,17 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,43 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,05 ile 5.633,74 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi OZRDN,HALKB,CELHA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANEL,MERCN,TERA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (14.802.713.528.00 TL), PAHOL (14.223.230.720.74 TL), PEKGY (14.085.110.567.02 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
273.25 ₺
|
1.11 %
|
14.802.713.528
|
1.77 ₺
|
-2.21 %
|
14.223.230.721
|
13.64 ₺
|
0.37 %
|
14.085.110.567
|
13.09 ₺
|
1.87 %
|
9.446.543.575
|
63.30 ₺
|
0.64 %
|
9.345.217.074
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.76 ₺
|
10.00 %
|
42.311.249
|
33.02 ₺
|
9.99 %
|
4.031.134.784
|
9.49 ₺
|
9.97 %
|
111.935.047
|
275.75 ₺
|
9.97 %
|
20.594.059
|
89.50 ₺
|
9.95 %
|
194.828.251
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
36.18 ₺
|
-10.00 %
|
64.422.192
|
17.19 ₺
|
-10.00 %
|
306.327.662
|
272.25 ₺
|
-10.00 %
|
2.447.637.832
|
12.16 ₺
|
-9.99 %
|
52.678.934
|
99.65 ₺
|
-9.98 %
|
17.184.144
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Kasım 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 42,43 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,60 yükselerek 49,20 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,43 ₺
|
0,00 %
|
E
|
49,20 ₺
|
0,60 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Kasım 2025 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,16 değer kaybederek 4.129,61 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,05 değer kaybederek 5.633,74 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.211,16 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.731,96 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.129,61 ₺
|
-0,16 %
|
5.633,74 ₺
|
-0,05 %
|
36.731,96 ₺
|
-0,05 %
|
9.211,16 ₺
|
-0,05 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,40 değer kazanarak 86.381,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,75 yükselerek 2.870,00 dolardan işlem gördü.