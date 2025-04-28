Piyasa kapanışı: 28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.306,96 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,33 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PAPIL,METUR,ICUGS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SNKRN,DERIM,SANFM oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (6.777.447.530.36 TL), YKBNK (6.751.418.752.82 TL), ASELS (5.367.873.516.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Nisan 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 38,43 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,10 yükselerek 43,76 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (28 Nisan 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,29 değer kazanarak 3.329,21 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,34 değer kazanarak 4.113,91 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.726,49 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.822,72 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,04 azalış ile 93.954,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,29 düşüş ile 1.772,82 doları buldu. Brent Petrol ise 65,81 dolar