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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Nisan 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,33 değer kaybederek 9.306,96 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,43 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,34 ile 4.113,91 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.306,96 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,33 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PAPIL,METUR,ICUGS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SNKRN,DERIM,SANFM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (6.777.447.530.36 TL), YKBNK (6.751.418.752.82 TL), ASELS (5.367.873.516.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        49.36
        -4.16 %
        6.777.447.530
        Y
        22.56
        -4.08 %
        6.751.418.753
        A
        138.60
        2.44 %
        5.367.873.516
        T
        312.75
        -1.57 %
        5.091.002.912
        E
        22.92
        1.33 %
        4.727.832.191
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        38.50
        10.00 %
        891.782.721
        M
        19.18
        9.98 %
        64.684.317
        T
        104.80
        9.97 %
        509.686.615
        D
        24.28
        9.96 %
        36.570.136
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        160.20
        -10.00 %
        12.047.880
        D
        41.44
        -9.99 %
        55.111.112
        S
        40.96
        -9.98 %
        148.119.115
        I
        10.30
        -9.97 %
        577.253.638
        G
        24.26
        -9.95 %
        123.800.573
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Nisan 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 38,43 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,10 yükselerek 43,76 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,43
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        43,76
        0,10 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Nisan 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,29 değer kazanarak 3.329,21 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,34 değer kazanarak 4.113,91 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.726,49 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.822,72 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.329,21
        0,29 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.113,91
        0,34 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.822,72
        0,34 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.726,49
        0,34 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,04 azalış ile 93.954,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,29 düşüş ile 1.772,82 doları buldu. Brent Petrol ise 65,81 dolar

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