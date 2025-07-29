Piyasa kapanışı: 29 Temmuz 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

29 Temmuz 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.487,25 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,52 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CANTE,CELHA,MAKTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ALTNY,IZFAS,SUWEN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.658.564.081.25 TL), EKGYO (5.074.958.633.08 TL), ISCTR (4.168.344.097.51 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Temmuz 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 40,58 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,40 düşerek 46,83 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (29 Temmuz 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,34 artış ile 3.325,78 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,50 yükselişle 4.344,18 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.102,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.324,04 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,48 azalış ile 117.651,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,94 düşüş ile 3.769,39 doları buldu. Brent Petrol ise 70,88 dolar