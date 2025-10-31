Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.971,52 %1,24
        DOLAR 42,0513 %0,21
        EURO 48,5279 %-0,20
        GRAM ALTIN 5.422,60 %-0,14
        FAİZ 40,01 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 66,06 %0,03
        BITCOIN 110.421,00 %2,71
        GBP/TRY 55,2115 %-0,11
        EUR/USD 1,1534 %-0,27
        BRENT 65,16 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 8.865,95 %-0,14
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (31 Ekim 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,05 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,02 ile 5.431,65 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        31 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü 1,24 yükselerek 10.971,52 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10994.4100 puandan işlem görürken en düşük 10816.8900 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VERUS,ECZYT,SUWEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TEKTU,CRDFA,DOGUB oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (8.423.783.298.90 TL), THYAO (8.279.675.248.75 TL), ISCTR (7.896.571.716.17 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        60.80
        2.18 %
        8.423.783.299
        T
        291.50
        0.52 %
        8.279.675.249
        I
        12.65
        1.61 %
        7.896.571.716
        Y
        33.60
        4.67 %
        7.784.719.756
        T
        134.60
        3.54 %
        7.554.802.719
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        277.75
        10.00 %
        78.410.146
        E
        291.50
        10.00 %
        498.163.882
        S
        11.78
        9.99 %
        384.836.387
        P
        8,585.00
        9.99 %
        150.789.140
        B
        481.75
        9.99 %
        2.362.595.022
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        19.17
        -10.00 %
        296.544.219
        C
        42.00
        -9.99 %
        34.550.209
        D
        58.85
        -9.95 %
        73.742.952
        E
        7.81
        -9.92 %
        1.979.139.022
        G
        100.00
        -9.83 %
        240.984.946
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Ekim 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 42,05 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,25 düşerek 48,50 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,05
        0,21 %
        E
        EUR/TRY
        48,50
        -0,25 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Ekim 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,18 azalış ile 4.017,35 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,02 yükselişle 5.431,65 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.880,74 olurken, Cumhuriyet altını ise 35.414,34 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.017,35
        -0,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.431,65
        0,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.414,34
        0,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.880,74
        0,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,63 değer kazanarak 110.640,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,43 yükselerek 3.874,57 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası