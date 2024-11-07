Piyasa raporu (07 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

07 Kasım 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,95 yükseliş ile 8.946,13 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DMSAS,MARKA,TATEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DURDO,BTCIM,REEDR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.708.164.290.75 TL), REEDR (4.901.829.852.68 TL), ISCTR (4.561.470.641.72 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Kasım 2024 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 34,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,10 yükseliş ile 37,14 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (07 Kasım 2024 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,51 :artarakazalarak 2.699,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,48 yükseliş sonucu 2.968,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,48 yükselerek 4.853,90 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.356,21.