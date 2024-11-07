Piyasa raporu (07 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (07 Kasım 2024 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak 8.946,13 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 34,25 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,48 ile 2.968,74 liradan işlem gördü.
07 Kasım 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,95 yükseliş ile 8.946,13 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DMSAS,MARKA,TATEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DURDO,BTCIM,REEDR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.708.164.290.75 TL), REEDR (4.901.829.852.68 TL), ISCTR (4.561.470.641.72 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
282.75 ₺
|
1.98 %
|
6.708.164.291
|
16.33 ₺
|
-7.90 %
|
4.901.829.853
|
11.30 ₺
|
2.17 %
|
4.561.470.642
|
48.40 ₺
|
1.98 %
|
3.862.358.207
|
49.52 ₺
|
1.56 %
|
3.538.520.052
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
6.93 ₺
|
10.00 %
|
40.182.908
|
71.50 ₺
|
10.00 %
|
65.548.273
|
33.54 ₺
|
9.97 %
|
125.145.858
|
23.82 ₺
|
9.97 %
|
333.076.161
|
42.38 ₺
|
9.96 %
|
64.608.642
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
23.88 ₺
|
-9.95 %
|
16.268.226
|
129.20 ₺
|
-9.59 %
|
337.732.710
|
16.33 ₺
|
-7.90 %
|
4.901.829.853
|
8.30 ₺
|
-7.68 %
|
6.380.656
|
47.32 ₺
|
-7.22 %
|
157.218.772
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Kasım 2024 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 34,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,10 yükseliş ile 37,14 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,25 ₺
|
0,13 %
|
E
|
37,14 ₺
|
1,10 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Kasım 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,51 :artarakazalarak 2.699,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,48 yükseliş sonucu 2.968,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,48 yükselerek 4.853,90 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.356,21.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.699,09 ₺
|
1,51 %
|
2.968,74 ₺
|
1,48 %
|
19.356,21 ₺
|
1,48 %
|
4.853,90 ₺
|
1,48 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,34 artış ile 75.493,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,15 yükseliş ile 2.821,25 doları buldu. Brent Petrol ise 74,37 dolar