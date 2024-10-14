Piyasa raporu (14 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Ekim 2024 Pazartesi tarihinde günü 8.699,19 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,99 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SKTAS,MTRYO,ALMAD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ARTMS,DURDO,YAYLA.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.142.857.314.00 TL), ISCTR (5.279.273.666.27 TL), THYAO (5.184.761.691.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ekim 2024 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 34,26 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,16 düşüş ile 37,42 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (14 Ekim 2024 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,41 değer kaybederek 2.645,69 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,40 değer kaybederek 2.916,41 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.768,33 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.014,98 lira oldu.