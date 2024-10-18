Piyasa raporu (18 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Ekim 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.793,61 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,32 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BFREN,KAPLM,ISBTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ISBIR,DURKN,LKMNH oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (6.693.547.342.09 TL), THYAO (5.615.357.842.25 TL), EREGL (4.780.317.616.86 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Ekim 2024 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,30 yükselerek 34,23 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,45 yükselerek 37,21 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (18 Ekim 2024 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,91 değer kazanarak 2.717,25 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,28 değer kazanarak 2.992,03 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.891,96 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.508,00 lira oldu.