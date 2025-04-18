Piyasa raporu (18 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Nisan 2025 Cuma tarihinde günü 9.317,24 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,84 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GARFA,MERKO,BSOKE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DAGHL,AVOD,PEHOL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KCHOL (6.022.138.401.80 TL), THYAO (5.606.930.619.00 TL), AKBNK (5.064.770.843.64 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Nisan 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,43 artarak 38,15 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,55 yükselerek 43,59 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (18 Nisan 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,49 :artarakazalarak 3.326,85 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,50 düşüş sonucu 4.083,93 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,50 yükselerek 6.677,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.627,20.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,02 değer kazanarak 84.500,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,22 yükselerek 1.584,68 dolardan işlem gördü.