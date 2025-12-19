Piyasa raporu (19 Aralık 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (19 Aralık 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak 11.341,90 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,81 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,36 değer kazanarak 5.977,00 liraya yükseldi.
19 Aralık 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.341,90 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,06 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ZERGY,USAK,ATEKS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,BMSTL,BJKAS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (11.186.184.212.16 TL), THYAO (10.535.484.199.25 TL), ISCTR (7.558.489.310.11 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
42.20 ₺
|
5.13 %
|
11.186.184.212
|
277.25 ₺
|
1.00 %
|
10.535.484.199
|
14.02 ₺
|
0.07 %
|
7.558.489.310
|
211.10 ₺
|
3.28 %
|
6.808.185.758
|
71.80 ₺
|
0.91 %
|
6.140.509.840
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.73 ₺
|
10.00 %
|
392.398.110
|
3.63 ₺
|
10.00 %
|
1.003.777.570
|
99.10 ₺
|
9.99 %
|
8.428.025
|
18.71 ₺
|
9.99 %
|
17.890.092
|
73.80 ₺
|
9.99 %
|
3.378.259.748
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
208.80 ₺
|
-10.00 %
|
748.568.613
|
86.05 ₺
|
-9.99 %
|
336.967.158
|
1.72 ₺
|
-9.95 %
|
463.607.336
|
5.02 ₺
|
-9.87 %
|
556.302.472
|
3.42 ₺
|
-8.80 %
|
470.831.900
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Aralık 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,16 yükselerek 42,81 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 50,19 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,81 ₺
|
0,16 %
|
E
|
50,19 ₺
|
-0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (19 Aralık 2025 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,15 değer kazanarak 4.339,06 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,36 değer kazanarak 5.977,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.772,39 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 38.970,01 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.339,06 ₺
|
0,15 %
|
5.977,00 ₺
|
0,36 %
|
38.970,01 ₺
|
0,36 %
|
9.772,39 ₺
|
0,36 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,09 yükseliş ile 88.350,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,46 artış ile 2.969,64 dolar.Brent Petrol ise 60,12 dolar