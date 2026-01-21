Habertürk
        Piyasa raporu (21 Ocak 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (21 Ocak 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Ocak 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,61 değer kaybederek 12.728,18 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,30 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,23 değer kazanarak 6.766,02 liraya yükseldi.

        Giriş: 21.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:30
        Piyasa raporu (21 Ocak 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Ocak 2026 Çarşamba tarihinde günü 12.728,18 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,61 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SUNTK,SEYKM,MEYSU olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OTTO,ASELS,BURVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (34.412.858.337.25 TL), THYAO (15.447.629.729.00 TL), ASTOR (13.312.401.901.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        303.25
        -9.95 %
        34.412.858.337
        T
        297.00
        1.71 %
        15.447.629.729
        A
        146.70
        -4.12 %
        13.312.401.902
        I
        14.87
        3.19 %
        12.144.613.380
        E
        22.80
        1.33 %
        10.653.431.220
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        41.80
        10.00 %
        141.922.604
        S
        5.83
        10.00 %
        33.442.356
        M
        12.76
        10.00 %
        2.160.211.860
        K
        32.82
        9.99 %
        240.132.955
        G
        20.70
        9.99 %
        54.695.433
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        301.50
        -10.00 %
        128.752.368
        A
        303.25
        -9.95 %
        34.412.858.337
        B
        529.50
        -9.95 %
        48.513.065
        E
        5.72
        -9.92 %
        460.709.839
        M
        3.95
        -8.78 %
        135.647.246
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ocak 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 43,30 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,08 düşerek 50,73 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,30
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        50,73
        -0,08 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Ocak 2026 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,42 değer kazanarak 4.830,93 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,23 değer kazanarak 6.766,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.062,44 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.114,44 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.830,93
        1,42 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.766,02
        2,23 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.114,44
        2,23 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.062,44
        2,23 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,57 düşüş ile 90.002,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,09 azalış ile 2.993,95 dolar.Brent Petrol ise 64,77 dolar

