Piyasa raporu (21 Ocak 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Ocak 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,61 değer kaybederek 12.728,18 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,30 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,23 değer kazanarak 6.766,02 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Ocak 2026 Çarşamba tarihinde günü 12.728,18 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,61 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SUNTK,SEYKM,MEYSU olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OTTO,ASELS,BURVA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (34.412.858.337.25 TL), THYAO (15.447.629.729.00 TL), ASTOR (13.312.401.901.90 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
303.25 ₺
|
-9.95 %
|
34.412.858.337
|
297.00 ₺
|
1.71 %
|
15.447.629.729
|
146.70 ₺
|
-4.12 %
|
13.312.401.902
|
14.87 ₺
|
3.19 %
|
12.144.613.380
|
22.80 ₺
|
1.33 %
|
10.653.431.220
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
41.80 ₺
|
10.00 %
|
141.922.604
|
5.83 ₺
|
10.00 %
|
33.442.356
|
12.76 ₺
|
10.00 %
|
2.160.211.860
|
32.82 ₺
|
9.99 %
|
240.132.955
|
20.70 ₺
|
9.99 %
|
54.695.433
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
301.50 ₺
|
-10.00 %
|
128.752.368
|
303.25 ₺
|
-9.95 %
|
34.412.858.337
|
529.50 ₺
|
-9.95 %
|
48.513.065
|
5.72 ₺
|
-9.92 %
|
460.709.839
|
3.95 ₺
|
-8.78 %
|
135.647.246
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ocak 2026 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 43,30 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,08 düşerek 50,73 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,30 ₺
|
0,03 %
|
E
|
50,73 ₺
|
-0,08 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Ocak 2026 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,42 değer kazanarak 4.830,93 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,23 değer kazanarak 6.766,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.062,44 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.114,44 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.830,93 ₺
|
1,42 %
|
6.766,02 ₺
|
2,23 %
|
44.114,44 ₺
|
2,23 %
|
11.062,44 ₺
|
2,23 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,57 düşüş ile 90.002,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,09 azalış ile 2.993,95 dolar.Brent Petrol ise 64,77 dolar