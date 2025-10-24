Habertürk
        Piyasa raporu (24 Ekim 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (24 Ekim 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Ekim 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 41,95 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,33 değer kaybederek 5.555,19 liraya düştü.

        Giriş: 24.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (24 Ekim 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        24 Ekim 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.941,79 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,14 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi LYDYE,BVSAN,ATSYH, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HEDEF,ESEN,GRTHO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (25.704.410.616.65 TL), THYAO (25.083.771.343.00 TL), ISCTR (19.159.886.780.88 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        60.20
        2.82 %
        25.704.410.617
        T
        297.00
        4.49 %
        25.083.771.343
        I
        13.18
        9.29 %
        19.159.886.781
        Y
        32.76
        7.91 %
        15.041.464.473
        T
        131.60
        4.28 %
        14.529.151.340
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        16,477.50
        10.00 %
        221.342.278
        B
        134.20
        10.00 %
        337.893.858
        A
        71.50
        10.00 %
        9.855.792
        I
        291.50
        10.00 %
        81.054.398
        P
        7,242.50
        9.98 %
        120.304.963
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        87.30
        -10.00 %
        1.013.908.638
        E
        11.87
        -9.94 %
        740.123.953
        G
        512.00
        -9.94 %
        590.979.861
        D
        56.95
        -6.64 %
        100.471.478
        Y
        32.60
        -6.48 %
        182.950.792
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ekim 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 41,95 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 48,82 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,95
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        48,82
        0,01 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Ekim 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,02 azalış ile 4.125,60 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,33 düşüşle 5.555,19 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.082,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.219,81 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.125,60
        -0,02 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.555,19
        -0,33 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.219,81
        -0,33 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.082,73
        -0,33 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,82 artış ile 110.508,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,61 yükseliş ile 3.916,56 doları buldu. Brent Petrol ise 66,63 dolar

