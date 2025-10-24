Piyasa raporu (24 Ekim 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Ekim 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.941,79 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,14 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi LYDYE,BVSAN,ATSYH, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HEDEF,ESEN,GRTHO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (25.704.410.616.65 TL), THYAO (25.083.771.343.00 TL), ISCTR (19.159.886.780.88 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ekim 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 41,95 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 48,82 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (24 Ekim 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde -0,02 azalış ile 4.125,60 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,33 düşüşle 5.555,19 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.082,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.219,81 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,82 artış ile 110.508,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,61 yükseliş ile 3.916,56 doları buldu. Brent Petrol ise 66,63 dolar