        Piyasa raporu (25 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (25 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (25 Eylül 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 41,48 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,05 ile 4.981,17 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.09.2025 - 18:30
        
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Eylül 2025 Perşembe tarihinde günü 11.377,55 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,09 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SKYMD,TATEN,A1CAP, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise VBTYZ,INVES,DOFRB.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.865.045.917.25 TL), SASA (8.113.934.536.87 TL), EREGL (7.908.165.573.16 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        328.25
        1.31 %
        12.865.045.917
        S
        4.07
        2.01 %
        8.113.934.537
        E
        32.44
        3.18 %
        7.908.165.573
        A
        218.30
        0.37 %
        7.767.548.599
        P
        8.30
        3.88 %
        6.489.333.122
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        17.71
        10.00 %
        375.802.738
        T
        71.55
        9.99 %
        1.012.792.881
        A
        11.13
        9.98 %
        478.483.836
        C
        22.92
        9.98 %
        62.275.146
        P
        26.46
        9.98 %
        16.057.145
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR
        LINK BILGISAYAR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Eylül 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 41,48 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,44 düşerek 48,47 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,48
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        48,47
        -0,44 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Eylül 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,12 azalış ile 3.731,54 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,05 yükselişle 4.981,17 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.144,21 olurken, Cumhuriyet altını ise 32.477,23 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.731,54
        -0,12 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.981,17
        0,05 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        32.477,23
        0,05 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.144,21
        0,05 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,24 azalış ile 111.139,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,81 düşüş ile 3.994,72 doları buldu. Brent Petrol ise 69,07 dolar

