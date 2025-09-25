Piyasa raporu (25 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Eylül 2025 Perşembe tarihinde günü 11.377,55 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,09 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SKYMD,TATEN,A1CAP, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise VBTYZ,INVES,DOFRB.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.865.045.917.25 TL), SASA (8.113.934.536.87 TL), EREGL (7.908.165.573.16 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Eylül 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 41,48 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,44 düşerek 48,47 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (25 Eylül 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,12 azalış ile 3.731,54 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,05 yükselişle 4.981,17 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.144,21 olurken, Cumhuriyet altını ise 32.477,23 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,24 azalış ile 111.139,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,81 düşüş ile 3.994,72 doları buldu. Brent Petrol ise 69,07 dolar