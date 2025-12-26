Piyasa raporu (26 Aralık 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

26 Aralık 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.294,37 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,37 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi POLTK,DOFRB,BMSTL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EMKEL,GZNMI,TERA.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (14.811.272.139.34 TL), TRALT (11.086.493.448.58 TL), TEHOL (7.319.462.728.82 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Aralık 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 42,92 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 50,63 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (26 Aralık 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,20 değer kazanarak 4.532,97 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,27 değer kazanarak 6.249,12 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.217,31 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.744,28 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,94 değer kaybederek 86.958,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,62 düşerek 2.915,63 dolardan işlem gördü.