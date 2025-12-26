Habertürk
Habertürk
        Piyasa raporu (26 Aralık 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (26 Aralık 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Aralık 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,37 değer kaybederek 11.294,37 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 42,92 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,27 ile 6.249,12 liraya çıktı.

        Giriş: 26.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (26 Aralık 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        26 Aralık 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.294,37 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,37 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi POLTK,DOFRB,BMSTL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EMKEL,GZNMI,TERA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (14.811.272.139.34 TL), TRALT (11.086.493.448.58 TL), TEHOL (7.319.462.728.82 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        15.07
        6.73 %
        14.811.272.139
        T
        43.88
        -0.09 %
        11.086.493.449
        T
        37.52
        -1.42 %
        7.319.462.729
        A
        118.10
        2.79 %
        6.085.142.723
        T
        268.00
        -1.20 %
        5.960.904.295
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        12,320.00
        10.00 %
        422.428.070
        D
        85.80
        10.00 %
        1.167.998.108
        B
        88.70
        9.98 %
        235.514.141
        S
        157.70
        9.97 %
        1.360.957.031
        D
        63.55
        9.95 %
        364.158.462
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        46.58
        -9.99 %
        67.519.666
        G
        56.05
        -9.96 %
        365.781.351
        T
        194.30
        -9.96 %
        3.208.132.054
        O
        10.80
        -9.92 %
        67.497.160
        E
        21.60
        -9.47 %
        6.080.516
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Aralık 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 42,92 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,18 yükseliş ile 50,63 liraya geldi.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,92
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        50,63
        0,18 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Aralık 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,20 değer kazanarak 4.532,97 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,27 değer kazanarak 6.249,12 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.217,31 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.744,28 lira oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.532,97
        1,20 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.249,12
        1,27 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.744,28
        1,27 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.217,31
        1,27 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,94 değer kaybederek 86.958,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,62 düşerek 2.915,63 dolardan işlem gördü.

