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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (30 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (30 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Temmuz 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kazanarak 10.627,65 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 40,58 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,76 değer kaybederek 4.307,25 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (30 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        30 Temmuz 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,34 yükseliş ile 10.627,65 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi QNBFK,YAPRK,PASEU olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IZINV,DOFER,ALTNY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler CANTE (6.798.073.972.34 TL), THYAO (6.577.042.523.25 TL), AKBNK (5.899.095.471.45 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        1.90
        -9.09 %
        6.798.073.972
        T
        287.25
        0.70 %
        6.577.042.523
        A
        67.20
        0.07 %
        5.899.095.471
        Y
        33.56
        2.13 %
        5.439.114.558
        K
        174.50
        2.59 %
        5.056.797.297
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Q
        48.42
        10.00 %
        5.088.222
        Y
        308.00
        10.00 %
        192.428.506
        P
        96.80
        10.00 %
        788.891.048
        I
        37.68
        9.98 %
        70.994.699
        V
        41.00
        9.98 %
        50.489.369
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        72.55
        -9.99 %
        35.407.265
        D
        44.92
        -9.98 %
        139.775.859
        A
        81.70
        -9.97 %
        2.753.182.317
        C
        1.90
        -9.09 %
        6.798.073.972
        M
        8.96
        -9.04 %
        992.844.587
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,02 yükselerek 40,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,52 düşerek 46,63 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,58
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        46,63
        -0,52 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,01 azalış ile 3.292,96 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,76 düşüşle 4.307,25 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.042,35 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.083,24 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.292,96
        -1,01 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.307,25
        -0,76 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.083,24
        -0,76 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.042,35
        -0,76 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,59 değer kazanarak 118.351,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,67 yükselerek 3.794,57 dolardan işlem gördü.

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