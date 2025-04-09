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        Haberler Ekonomi Borsa Piyasalarda '90 gün' bayramı - Borsa Haberleri

        Piyasalarda '90 gün' bayramı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 90 gün boyunca Çin dışındaki ülkelere standart yüzde 10 tarife uygulayacağını açıklaması ABD borsalarında sert çıkışa neden oldu. Güne yüzde 0.6 düşüşle başlayan S&P 500'deki yükseliş yüzde 8, Nasdaq'daki yükseliş ise yüzde 10'u aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 21:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:25
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        Piyasalarda '90 gün' bayramı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün boyunca standart olarak yüzde 10 olarak uygulanacağını açıklaması ABD borsalarında adeta bir bayrama yol açtı.

        Açılışta yüzde 0.5-1 aralığında gerileyen endeksler Trump'ın açıklaması sonrası çok sert yükseldi.

        S&P 500'deki yükseliş yüzde 8.2'yi bulurken, Dow Jones 7, teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 10.5'lik çıkışlara imza attı.

        Böylece S&P 500 önceki 4 işlem günündeki kayıplarının büyük kısmını telafi etmiş oldu:

        APPLE VE TESLA'DA SERT YÜKSELİŞLER

        ABD boralarında en dikkat çekici yükselişlerden birisi ise 'tarife sürecinde' en çok kayıp yaşayan Apple oldu. Apple hisselerindeki günlük yükseliş yüzde 11'i aştı. Daha sonra kazanımlarının bir kısmını veren Apple yine de yüzde 8'lik kazancı korudu.

        Bu süreçte en çok değer kaybeden bir diğer şirket ise Elon Musk'ın Tesla'sıydı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisinde günlük yükseliş Trump'ın açıklaması sonrası yüzde 19.9'u buldu.

        Tesla hisselerinde sert çıkış:

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        Trump '90 günlük ara' açıklamasından yaklaşık 4 saat önce sosyal medya hesabından bir nevi yatırım tavsiyesinde bulunmuştu.

        TRUMP ÖNCE 'ALIM İÇİN HARİKA BİR ZAMAN' DEDİ

        Söz konusu paylaşımında "Sakin olun" ifadelerine yer veren Trump, her şeyin yoluna gireceğini ve ABD'nin her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacağını kaydetti.

        Trump, "Satın almak için harika bir zaman" ifadelerini kullandı.

        Bu paylaşım esnasında ABD borsaları eksideydi. Yani Trump'ın tavsiyesine uyup hisse satın alanlar gerçekten de şu ana kadar hızlı bir kazanç elde etmiş oldu.

        TARTIŞMALARA YOL AÇTI

        Piyasalarda yaşanan büyük coşku öncesinde Trump'ın satın alma tavsiyesi vermesi tartışmalara yol açtı. Yatırımcılar olumlu haberler resmen açıklanmadan önce verilen bu tavsiyenin manipülasyon olarak değerlendirilebileceğini iddia etti.

        "BİRİSİ BİLİYOR MUYDU?"

        Finansal bültenleri küresel çapta okunan ve X'te 856 bini aşkın takipçisi bulunan The Kobeissi Letter '90 gün ara' açıklaması öncesindeki bir harekete dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu olağan dışı bir durum:

        ABD doğu saatiyle 13:02'de, S&P 500 herhangi önemli bir haber olmadan 4 dakika içinde neredeyse yüzde 1 yükseldi.

        13:10 itibarıyla, bu yüzde 1’lik yükselişin büyük bölümü silinmişti.

        Tam olarak 8 dakika sonra, saat 13:18’de Başkan Trump 90 günlük gümrük vergisi (tarife) ertelemesini açıkladı.

        Birisi biliyor muydu?"

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