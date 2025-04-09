Bitcoin'de hızlı yükseliş

Bitcoin'in fiyatı, Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla günlük yüzde 6’dan fazla artarak 82 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 22.13 itibarıyla 82 bin 82 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5'e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

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Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği "saygısızlık" nedeniyle ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e çıkardığını belirten Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.