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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de hızlı yükseliş - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de hızlı yükseliş

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasının ardından Bitcoin, 82 bin doların üzerini gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 22:15 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:15
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        Bitcoin'de hızlı yükseliş
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        Bitcoin'in fiyatı, Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla günlük yüzde 6’dan fazla artarak 82 bin doların üzerine çıktı.

        TSİ 22.13 itibarıyla 82 bin 82 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5'e geriledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

        Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

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        Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği "saygısızlık" nedeniyle ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e çıkardığını belirten Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.

        Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

        Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.

        Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 1.661 dolar seviyesine yükseldi.

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