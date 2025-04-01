Piyasalarda gün sonu: 01 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

01 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,49 yükseliş ile 9.659,48 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,FORMT,PASEU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise QNBTR,PAPIL,ATEKS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.691.789.962.00 TL), AKBNK (6.673.958.589.70 TL), YKBNK (5.975.698.391.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Nisan 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde -0,14 düşerek 37,89 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 40,98 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (01 Nisan 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,09 :artarakazalarak 3.126,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,26 yükseliş sonucu 3.821,39 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,26 yükselerek 6.247,98 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.915,48.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,31 artış ile 84.857,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,53 yükseliş ile 1.913,73 doları buldu. Brent Petrol ise 74,94 dolar