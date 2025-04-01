Piyasalarda gün sonu: 01 Nisan 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (01 Nisan 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 37,89 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,26 ile 3.821,39 liraya çıktı.
01 Nisan 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,49 yükseliş ile 9.659,48 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,FORMT,PASEU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise QNBTR,PAPIL,ATEKS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.691.789.962.00 TL), AKBNK (6.673.958.589.70 TL), YKBNK (5.975.698.391.40 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
311.00 ₺
|
0.81 %
|
7.691.789.962
|
52.25 ₺
|
-1.04 %
|
6.673.958.590
|
24.04 ₺
|
-1.07 %
|
5.975.698.391
|
150.00 ₺
|
0.33 %
|
5.076.132.425
|
12.26 ₺
|
-0.49 %
|
4.964.450.444
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.20 ₺
|
10.00 %
|
13.551.159
|
5.62 ₺
|
9.98 %
|
180.899.113
|
38.82 ₺
|
9.97 %
|
432.556.044
|
17.34 ₺
|
9.96 %
|
107.215.440
|
37.32 ₺
|
9.96 %
|
258.815.833
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
346.50 ₺
|
-10.00 %
|
11.496.122
|
30.24 ₺
|
-10.00 %
|
243.389.931
|
80.40 ₺
|
-9.97 %
|
7.500.649
|
168.00 ₺
|
-9.87 %
|
316.922.833
|
40.70 ₺
|
-9.84 %
|
729.126.284
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Nisan 2025 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde -0,14 düşerek 37,89 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 40,98 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
37,89 ₺
|
-0,14 %
|
E
|
40,98 ₺
|
-0,06 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Nisan 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,09 :artarakazalarak 3.126,23 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,26 yükseliş sonucu 3.821,39 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,26 yükselerek 6.247,98 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.915,48.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.126,23 ₺
|
0,09 %
|
3.821,39 ₺
|
0,26 %
|
24.915,48 ₺
|
0,26 %
|
6.247,98 ₺
|
0,26 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,31 artış ile 84.857,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,53 yükseliş ile 1.913,73 doları buldu. Brent Petrol ise 74,94 dolar