Piyasalarda gün sonu: 06 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (06 Ekim 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,14 değer kaybederek 10.734,87 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 41,69 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,77 değer kazanarak 5.301,86 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CEMTS,IZINV,SNKRN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALKA,EMKEL,GMTAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.509.591.810.75 TL), DOFRB (6.231.453.233.90 TL), AKBNK (5.658.823.438.65 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
305.50 ₺
|
-1.77 %
|
12.509.591.811
|
164.10 ₺
|
9.99 %
|
6.231.453.234
|
58.45 ₺
|
-1.68 %
|
5.658.823.439
|
29.02 ₺
|
-1.09 %
|
5.639.397.850
|
25.94 ₺
|
-9.99 %
|
5.509.320.348
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.32 ₺
|
10.00 %
|
246.496.575
|
70.95 ₺
|
10.00 %
|
24.759.493
|
236.50 ₺
|
10.00 %
|
4.169.732
|
164.10 ₺
|
9.99 %
|
6.231.453.234
|
27.56 ₺
|
9.98 %
|
1.014.984.322
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.44 ₺
|
-9.99 %
|
26.980.332
|
66.65 ₺
|
-9.99 %
|
479.659.419
|
36.04 ₺
|
-9.99 %
|
329.357.563
|
25.94 ₺
|
-9.99 %
|
5.509.320.348
|
131.60 ₺
|
-9.99 %
|
77.660.676
Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ekim 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 41,69 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 48,84 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,69 ₺
|
0,09 %
|
E
|
48,84 ₺
|
-0,26 %
Altın fiyatlarında son durum (06 Ekim 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde 1,62 artış ile 3.949,37 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,77 yükselişle 5.301,86 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.668,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 34.568,14 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.949,37 ₺
|
1,62 %
|
5.301,86 ₺
|
1,77 %
|
34.568,14 ₺
|
1,77 %
|
8.668,54 ₺
|
1,77 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,85 yükseliş ile 125.253,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,21 artış ile 4.687,58 dolar.Brent Petrol ise 65,35 dolar