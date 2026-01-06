Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.023,78 %2,75
        DOLAR 43,0432 %0,02
        EURO 50,3719 %-0,20
        GRAM ALTIN 6.183,65 %0,60
        FAİZ 36,54 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 110,66 %5,00
        BITCOIN 93.494,00 %-0,64
        GBP/TRY 58,1433 %-0,30
        EUR/USD 1,1694 %-0,24
        BRENT 61,66 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 10.112,98 %0,62
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 06 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 06 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (06 Ocak 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 43,04 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,91 ile 6.203,11 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 06 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Ocak 2026 Salı tarihinde günü 12.023,78 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,75 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KSTUR,KZBGY,ISBIR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BMSCH,TEHOL,SUNTK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.243.432.190.75 TL), ASELS (13.606.563.482.55 TL), ISCTR (11.047.182.520.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        288.50
        3.87 %
        17.243.432.191
        A
        257.00
        7.08 %
        13.606.563.483
        I
        14.64
        1.74 %
        11.047.182.521
        A
        74.40
        1.64 %
        7.999.317.488
        Y
        38.68
        1.15 %
        7.910.006.040
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        3,410.00
        10.00 %
        9.041.560
        K
        11.89
        9.99 %
        173.301.373
        I
        89.20
        9.99 %
        3.489.024
        K
        396.75
        9.98 %
        1.254.579.457
        M
        4.31
        9.95 %
        104.297.339
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        27.10
        -9.97 %
        286.031.153
        T
        23.00
        -9.95 %
        2.848.744.542
        S
        54.30
        -9.95 %
        75.818.656
        M
        3.96
        -8.12 %
        278.176.790
        P
        7,150.00
        -7.74 %
        400.125.788
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ocak 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 43,04 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 50,35 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,04
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        50,35
        -0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Ocak 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,70 :artarakazalarak 4.480,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,91 yükseliş sonucu 6.203,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,91 yükselerek 10.142,08 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.444,27.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.480,13
        0,70 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.203,11
        0,91 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.444,27
        0,91 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.142,08
        0,91 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,99 yükseliş ile 94.176,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,35 artış ile 3.294,95 dolar.Brent Petrol ise 61,47 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tır mopete böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Afyonkarahisar'da tırın mopete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!