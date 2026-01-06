Piyasalarda gün sonu: 06 Ocak 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 06 Ocak 2026 Salı tarihinde günü 12.023,78 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,75 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KSTUR,KZBGY,ISBIR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BMSCH,TEHOL,SUNTK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.243.432.190.75 TL), ASELS (13.606.563.482.55 TL), ISCTR (11.047.182.520.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ocak 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 43,04 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 50,35 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (06 Ocak 2026 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,70 :artarakazalarak 4.480,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,91 yükseliş sonucu 6.203,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,91 yükselerek 10.142,08 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.444,27.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,99 yükseliş ile 94.176,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,35 artış ile 3.294,95 dolar.Brent Petrol ise 61,47 dolar