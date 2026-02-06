Piyasalarda gün sonu: 06 Şubat 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

06 Şubat 2026 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,43 düşüş ile 13.530,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EFOR,PRKAB,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TNZTP,PRZMA,ZERGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.731.181.994.75 TL), ASELS (12.195.826.494.25 TL), SISE (11.328.960.653.54 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Şubat 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 43,61 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,37 yükselerek 51,53 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (06 Şubat 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 3,63 artış ile 4.952,52 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 3,09 yükselişle 6.940,67 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.348,00 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.253,18 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,14 artış ile 68.285,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,34 yükseliş ile 1.973,42 doları buldu. Brent Petrol ise 68,04 dolar