        Piyasalarda gün sonu: 06 Şubat 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 06 Şubat 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (06 Şubat 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,43 değer kaybederek 13.530,19 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 43,61 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 3,09 ile 6.940,67 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:30
        06 Şubat 2026 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,43 düşüş ile 13.530,19 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EFOR,PRKAB,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TNZTP,PRZMA,ZERGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.731.181.994.75 TL), ASELS (12.195.826.494.25 TL), SISE (11.328.960.653.54 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        317.00
        -1.09 %
        20.731.181.995
        A
        285.00
        -5.79 %
        12.195.826.494
        T
        47.54
        2.59 %
        11.328.960.654
        A
        84.40
        -1.46 %
        10.349.578.838
        I
        16.58
        -2.59 %
        9.703.019.063
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        22.44
        10.00 %
        550.470.117
        T
        63.30
        9.99 %
        810.950.853
        B
        842.00
        9.99 %
        99.159.071
        S
        41.68
        9.97 %
        32.136.065
        Z
        22.94
        9.97 %
        662.740.167
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        24.30
        -10.00 %
        243.220.639
        P
        11.07
        -10.00 %
        20.024.340
        Z
        18.02
        -9.99 %
        1.467.421.144
        T
        25.70
        -9.95 %
        13.065.469
        I
        51.65
        -9.94 %
        118.915.390
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Şubat 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 43,61 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,37 yükselerek 51,53 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,61
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        51,53
        0,37 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Şubat 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 3,63 artış ile 4.952,52 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 3,09 yükselişle 6.940,67 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.348,00 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.253,18 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.952,52
        3,63 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.940,67
        3,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.253,18
        3,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.348,00
        3,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,14 artış ile 68.285,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,34 yükseliş ile 1.973,42 doları buldu. Brent Petrol ise 68,04 dolar

