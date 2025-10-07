Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Ekim 2025 Salı tarihinde günü 10.814,11 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,74 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BRKO,CRFSA,ONCSM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMKEL,KAPLM,AVGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.024.624.961.50 TL), ASELS (6.792.119.822.50 TL), YKBNK (5.058.483.177.08 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ekim 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,02 yükselerek 41,70 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,34 düşerek 48,71 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (07 Ekim 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,61 değer kazanarak 3.985,21 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,69 değer kazanarak 5.345,69 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.740,20 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 34.853,88 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,36 azalış ile 122.345,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,54 düşüş ile 4.567,32 doları buldu. Brent Petrol ise 65,28 dolar