        Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (07 Ekim 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kazanarak 10.814,11 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 41,70 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,69 ile 5.345,69 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 07 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Ekim 2025 Salı tarihinde günü 10.814,11 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,74 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BRKO,CRFSA,ONCSM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMKEL,KAPLM,AVGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.024.624.961.50 TL), ASELS (6.792.119.822.50 TL), YKBNK (5.058.483.177.08 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        313.75
        2.70 %
        10.024.624.962
        A
        209.50
        -2.65 %
        6.792.119.823
        Y
        31.46
        0.19 %
        5.058.483.177
        I
        12.89
        -0.08 %
        4.957.459.273
        S
        3.22
        -0.31 %
        4.862.830.487
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        9.46
        10.00 %
        25.821.104
        C
        110.00
        10.00 %
        152.045.591
        K
        6.60
        10.00 %
        422.907.678
        D
        180.50
        9.99 %
        3.532.812.898
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        60.00
        -9.98 %
        47.396.520
        K
        443.00
        -9.96 %
        181.102.444
        A
        16.29
        -9.95 %
        186.887.301
        A
        15.60
        -9.20 %
        35.565.025
        M
        17.03
        -8.74 %
        28.651.835
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ekim 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,02 yükselerek 41,70 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,34 düşerek 48,71 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,70
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        48,71
        -0,34 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Ekim 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,61 değer kazanarak 3.985,21 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,69 değer kazanarak 5.345,69 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.740,20 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 34.853,88 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.985,21
        0,61 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.345,69
        0,69 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        34.853,88
        0,69 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.740,20
        0,69 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,36 azalış ile 122.345,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,54 düşüş ile 4.567,32 doları buldu. Brent Petrol ise 65,28 dolar

