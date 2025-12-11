Habertürk
Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 11 Aralık 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 11 Aralık 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (11 Aralık 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kazanarak 11.233,66 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 42,61 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,22 ile 5.806,15 liradan işlem gördü.

        Giriş: 11.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 11.12.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 11 Aralık 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        11 Aralık 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.233,66 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,36 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CELHA,ETILR,SANFM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BIGCH,SMRVA,GZNMI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (12.553.298.453.05 TL), ISCTR (11.129.027.275.04 TL), YKBNK (10.481.881.526.54 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        69.00
        0.51 %
        12.553.298.453
        I
        13.89
        -1.14 %
        11.129.027.275
        Y
        35.76
        -0.56 %
        10.481.881.527
        T
        269.50
        -0.37 %
        7.516.600.317
        B
        554.00
        3.94 %
        6.263.389.681
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        10.57
        9.99 %
        107.833.340
        E
        4.52
        9.98 %
        90.656.310
        S
        6.95
        9.97 %
        90.966.185
        M
        14.78
        9.97 %
        71.841.693
        A
        17.78
        9.96 %
        13.223.334
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        61.75
        -9.99 %
        184.621.804
        S
        321.00
        -9.96 %
        1.753.618.341
        G
        90.40
        -9.96 %
        952.246.184
        D
        52.80
        -9.90 %
        86.450.375
        E
        5.58
        -9.27 %
        2.234.812.479
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Aralık 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 42,61 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,61 yükselerek 50,17 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,61
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        50,17
        0,61 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Aralık 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,24 değer kazanarak 4.238,93 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,22 değer kazanarak 5.806,15 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.493,06 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.856,11 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.238,93
        0,24 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.806,15
        0,22 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.856,11
        0,22 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.493,06
        0,22 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,70 düşüş ile 90.397,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,06 azalış ile 3.190,80 dolar.Brent Petrol ise 61,10 dolar

