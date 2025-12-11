Piyasalarda gün sonu: 11 Aralık 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Aralık 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.233,66 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,36 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CELHA,ETILR,SANFM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BIGCH,SMRVA,GZNMI oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (12.553.298.453.05 TL), ISCTR (11.129.027.275.04 TL), YKBNK (10.481.881.526.54 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Aralık 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 42,61 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,61 yükselerek 50,17 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (11 Aralık 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,24 değer kazanarak 4.238,93 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,22 değer kazanarak 5.806,15 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.493,06 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.856,11 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,70 düşüş ile 90.397,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,06 azalış ile 3.190,80 dolar.Brent Petrol ise 61,10 dolar