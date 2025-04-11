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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 11 Nisan 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 11 Nisan 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (11 Nisan 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kazanarak 9.369,24 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,06 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 2,29 ile 3.960,30 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 11 Nisan 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        11 Nisan 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.369,24 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,33 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUREN,SONME,SMRVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GENIL,HDFGS,ETILR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.141.100.318.00 TL), AKBNK (7.349.325.033.14 TL), ISCTR (5.045.303.779.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        310.00
        1.31 %
        8.141.100.318
        A
        49.88
        0.97 %
        7.349.325.033
        I
        11.53
        1.41 %
        5.045.303.779
        Y
        23.52
        1.91 %
        4.941.320.941
        A
        119.20
        -3.17 %
        3.897.297.517
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        5.28
        10.00 %
        356.130.890
        S
        136.40
        10.00 %
        70.339.977
        S
        81.40
        10.00 %
        394.870.242
        I
        10.90
        9.99 %
        525.500.377
        R
        11.23
        9.99 %
        252.147.424
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        133.70
        -9.97 %
        269.525.748
        H
        1.71
        -9.52 %
        341.287.592
        E
        10.55
        -8.26 %
        480.785.031
        K
        2.14
        -8.15 %
        372.394.428
        B
        3.18
        -7.29 %
        237.139.167
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Nisan 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,37 artış ile 38,06 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,49 yükseliş ile 43,17 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,06
        0,37 %
        E
        EUR/TRY
        43,17
        1,49 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Nisan 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,01 değer kazanarak 3.240,11 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,29 değer kazanarak 3.960,30 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.475,08 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 25.821,10 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.240,11
        2,01 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.960,30
        2,29 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        25.821,10
        2,29 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.475,08
        2,29 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,87 değer kazanarak 81.994,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,30 yükselerek 1.556,16 dolardan işlem gördü.

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