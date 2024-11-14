Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.420,42 %1,29
        DOLAR 34,3348 %-0,06
        EURO 36,4073 %0,25
        GRAM ALTIN 2.842,75 %-0,02
        FAİZ 42,75 %-0,33
        GÜMÜŞ GRAM 33,65 %0,49
        BITCOIN 88.603,00 %-0,04
        GBP/TRY 43,6812 %-0,02
        EUR/USD 1,0571 %0,07
        BRENT 72,38 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 4.647,89 %-0,02
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 14 Kasım 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 14 Kasım 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Kasım 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 34,35 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde -0,30 ile 2.834,71 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 14 Kasım 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Kasım 2024 Perşembe tarihinde günü 9.420,42 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,29 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MERKO,PRDGS,RYSAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IHLGM,CEOEM,ARTMS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.196.208.372.50 TL), YKBNK (8.135.710.925.64 TL), ISCTR (5.286.519.929.22 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        286.50
        0.97 %
        8.196.208.373
        Y
        27.54
        0.29 %
        8.135.710.926
        I
        12.65
        0.48 %
        5.286.519.929
        A
        55.40
        2.78 %
        4.824.858.448
        K
        185.00
        1.15 %
        4.324.449.864
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        17.71
        10.00 %
        187.703.088
        P
        5.83
        10.00 %
        58.163.209
        R
        17.19
        9.98 %
        196.116.970
        B
        6.28
        9.98 %
        2.797.448
        I
        237.20
        9.97 %
        140.977.647
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        1.53
        -10.00 %
        549.368.366
        C
        45.18
        -10.00 %
        321.452.449
        A
        36.26
        -9.98 %
        468.147.852
        N
        48.84
        -9.97 %
        11.752.711
        D
        7.97
        -9.94 %
        79.590.843
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Kasım 2024 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 34,35 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,24 yükseliş ile 36,40 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,35
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        36,40
        0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Kasım 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,10 :artarakazalarak 2.570,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,30 düşüş sonucu 2.834,71 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,30 düşerek 4.634,74 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.482,28.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.570,50
        -0,10 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.834,71
        -0,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.482,28
        -0,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.634,74
        -0,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,33 düşüş ile 89.341,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -5,33 azalış ile 3.123,89 dolar.Brent Petrol ise 72,91 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?