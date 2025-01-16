Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.866,73 %1,30
        DOLAR 35,4333 %-0,05
        EURO 36,5657 %0,16
        GRAM ALTIN 3.095,87 %0,70
        FAİZ 39,25 %-1,51
        GÜMÜŞ GRAM 35,12 %0,25
        BITCOIN 99.305,00 %-0,38
        GBP/TRY 43,3791 %-0,13
        EUR/USD 1,0290 %0,01
        BRENT 80,76 %-1,63
        ÇEYREK ALTIN 5.061,75 %0,70
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (16 Ocak 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,37 değer kazanarak 9.872,82 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,07 düşerek 35,43 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,57 değer kazanarak 3.091,95 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL

        16 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.872,82 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,37 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PASEU,CGCAM,TRCAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TKNSA,BEGYO,FORTE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.001.053.403.75 TL), ISCTR (9.897.854.178.85 TL), YKBNK (8.347.297.817.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        297.75
        0.93 %
        10.001.053.404
        I
        14.03
        -1.13 %
        9.897.854.179
        Y
        30.90
        3.76 %
        8.347.297.818
        A
        64.15
        1.50 %
        6.842.882.571
        K
        175.80
        0.17 %
        5.190.836.166
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        31.90
        10.00 %
        301.719.824
        C
        35.52
        9.97 %
        1.157.609.296
        T
        27.14
        9.97 %
        58.370.979
        P
        4.78
        9.89 %
        238.883.072
        K
        6.23
        9.88 %
        224.359.893
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        29.64
        -9.96 %
        585.553.785
        B
        6.90
        -6.88 %
        748.348.808
        F
        55.75
        -6.62 %
        259.639.805
        K
        35.28
        -4.91 %
        8.388.539
        S
        13.20
        -4.90 %
        77.965.022
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ocak 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,07 azalış ile 35,43 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,24 yükseliş ile 36,59 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,43
        -0,07 %
        E
        EUR/TRY
        36,59
        0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Ocak 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,80 değer kazanarak 2.717,84 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,57 değer kazanarak 3.091,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.055,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 20.159,54 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.717,84
        0,80 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.091,95
        0,57 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.159,54
        0,57 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.055,34
        0,57 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,00 değer kaybederek 98.273,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,01 düşerek 3.301,24 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler