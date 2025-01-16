Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (16 Ocak 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,37 değer kazanarak 9.872,82 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,07 düşerek 35,43 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,57 değer kazanarak 3.091,95 liraya yükseldi.
16 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.872,82 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,37 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PASEU,CGCAM,TRCAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TKNSA,BEGYO,FORTE oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.001.053.403.75 TL), ISCTR (9.897.854.178.85 TL), YKBNK (8.347.297.817.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
297.75 ₺
|
0.93 %
|
10.001.053.404
|
14.03 ₺
|
-1.13 %
|
9.897.854.179
|
30.90 ₺
|
3.76 %
|
8.347.297.818
|
64.15 ₺
|
1.50 %
|
6.842.882.571
|
175.80 ₺
|
0.17 %
|
5.190.836.166
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
31.90 ₺
|
10.00 %
|
301.719.824
|
35.52 ₺
|
9.97 %
|
1.157.609.296
|
27.14 ₺
|
9.97 %
|
58.370.979
|
4.78 ₺
|
9.89 %
|
238.883.072
|
6.23 ₺
|
9.88 %
|
224.359.893
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.64 ₺
|
-9.96 %
|
585.553.785
|
6.90 ₺
|
-6.88 %
|
748.348.808
|
55.75 ₺
|
-6.62 %
|
259.639.805
|
35.28 ₺
|
-4.91 %
|
8.388.539
|
13.20 ₺
|
-4.90 %
|
77.965.022
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ocak 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,07 azalış ile 35,43 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,24 yükseliş ile 36,59 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,43 ₺
|
-0,07 %
|
E
|
36,59 ₺
|
0,24 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Ocak 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,80 değer kazanarak 2.717,84 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,57 değer kazanarak 3.091,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.055,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 20.159,54 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.717,84 ₺
|
0,80 %
|
3.091,95 ₺
|
0,57 %
|
20.159,54 ₺
|
0,57 %
|
5.055,34 ₺
|
0,57 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,00 değer kaybederek 98.273,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,01 düşerek 3.301,24 dolardan işlem gördü.