        Piyasalarda gün sonu: 18 Eylül 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 18 Eylül 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (18 Eylül 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,05 değer kaybederek 11.048,11 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,30 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,49 değer kaybederek 4.833,24 liraya düştü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.09.2025 - 18:30
        18 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,05 düşerek 11.048,11 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11288.3200 puandan işlem görürken en düşük 11022.9700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANFM,ISBTR,AKMGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KTLEV,DOBUR,TEKTU.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (14.765.403.692.30 TL), THYAO (11.268.951.246.25 TL), SASA (7.285.435.994.39 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        110.00
        -1.79 %
        14.765.403.692
        T
        317.75
        -1.17 %
        11.268.951.246
        S
        4.03
        -4.28 %
        7.285.435.994
        A
        65.05
        -3.41 %
        6.853.003.469
        I
        14.45
        -3.79 %
        6.848.184.353
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        19.58
        10.00 %
        113.918.659
        I
        554,180.00
        10.00 %
        7.187.620
        A
        251.00
        9.99 %
        18.703.620
        P
        158.60
        9.99 %
        30.360.269
        K
        32.38
        9.99 %
        3.048.210.198
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        13.52
        -9.99 %
        3.166.275.691
        D
        369.75
        -9.98 %
        314.341.125
        T
        21.54
        -9.95 %
        219.463.352
        I
        598.50
        -9.93 %
        588.247.211
        T
        3.73
        -9.90 %
        4.371.321.418
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Eylül 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 41,30 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 48,79 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,30
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        48,79
        0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Eylül 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,57 değer kaybederek 3.639,08 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,49 değer kaybederek 4.833,24 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.902,35 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 31.512,72 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.639,08
        -0,57 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.833,24
        -0,49 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.512,72
        -0,49 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.902,35
        -0,49 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,59 artış ile 117.516,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,51 yükseliş ile 4.600,57 doları buldu. Brent Petrol ise 67,51 dolar

