Piyasalarda gün sonu: 18 Eylül 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,05 düşerek 11.048,11 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11288.3200 puandan işlem görürken en düşük 11022.9700 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANFM,ISBTR,AKMGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KTLEV,DOBUR,TEKTU.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (14.765.403.692.30 TL), THYAO (11.268.951.246.25 TL), SASA (7.285.435.994.39 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Eylül 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 41,30 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 48,79 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (18 Eylül 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,57 değer kaybederek 3.639,08 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,49 değer kaybederek 4.833,24 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.902,35 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 31.512,72 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,59 artış ile 117.516,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,51 yükseliş ile 4.600,57 doları buldu. Brent Petrol ise 67,51 dolar