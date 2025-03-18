Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Mart 2025 Salı, BIST 100 günü -0,45 düşerek 10.813,45 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10872.2400 puandan işlem görürken en düşük 10752.0400 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi USAK,EGEPO,EUHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SUNTK,BARMA,PEHOL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.691.856.202.00 TL), KCHOL (7.542.748.799.80 TL), ASELS (7.192.906.499.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Mart 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,16 artarak 36,70 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,09 yükselerek 40,08 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (18 Mart 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,03 değer kazanarak 3.031,54 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,06 değer kazanarak 3.573,75 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.843,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 23.300,87 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,17 azalış ile 81.666,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,22 düşüş ile 1.890,32 doları buldu. Brent Petrol ise 71,18 dolar