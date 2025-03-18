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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (18 Mart 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,45 değer kaybederek 10.813,45 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,16 yükselerek 36,70 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,06 ile 3.573,75 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        18 Mart 2025 Salı, BIST 100 günü -0,45 düşerek 10.813,45 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10872.2400 puandan işlem görürken en düşük 10752.0400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi USAK,EGEPO,EUHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SUNTK,BARMA,PEHOL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.691.856.202.00 TL), KCHOL (7.542.748.799.80 TL), ASELS (7.192.906.499.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        327.00
        -2.10 %
        9.691.856.202
        K
        184.10
        0.88 %
        7.542.748.800
        A
        123.40
        1.40 %
        7.192.906.499
        E
        25.66
        0.31 %
        5.697.802.944
        T
        109.20
        -0.18 %
        5.122.571.968
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        3.08
        10.00 %
        787.800.004
        N
        23.98
        10.00 %
        99.093.202
        E
        12.76
        10.00 %
        39.635.514
        S
        13.44
        9.98 %
        158.829.175
        E
        9.48
        9.98 %
        67.876.043
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        34.56
        -10.00 %
        480.810.148
        B
        18.74
        -9.99 %
        202.828.056
        P
        17.65
        -9.99 %
        3.898.901.362
        A
        137.30
        -9.97 %
        22.691.592
        T
        25.66
        -9.96 %
        267.835.836
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Mart 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,16 artarak 36,70 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,09 yükselerek 40,08 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,70
        0,16 %
        E
        EUR/TRY
        40,08
        0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Mart 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,03 değer kazanarak 3.031,54 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,06 değer kazanarak 3.573,75 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.843,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 23.300,87 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.031,54
        1,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.573,75
        1,06 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        23.300,87
        1,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.843,09
        1,06 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,17 azalış ile 81.666,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,22 düşüş ile 1.890,32 doları buldu. Brent Petrol ise 71,18 dolar

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