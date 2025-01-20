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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Ocak 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,31 yükselerek 35,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,47 değer kazanarak 3.096,26 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.029,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SKYMD,BSOKE,BRKVY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DAGI,EUHOL,BIGCH oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.487.097.218.25 TL), YKBNK (7.075.504.626.94 TL), ISCTR (6.984.728.732.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        305.75
        0.74 %
        8.487.097.218
        Y
        31.98
        0.88 %
        7.075.504.627
        I
        14.43
        1.05 %
        6.984.728.732
        K
        175.40
        -1.52 %
        5.917.791.656
        A
        67.15
        1.74 %
        5.116.939.857
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        13.69
        9.96 %
        129.686.286
        B
        11.15
        9.96 %
        198.660.131
        B
        68.10
        9.93 %
        230.088.940
        E
        15.02
        9.80 %
        11.378.600
        D
        50.00
        9.17 %
        50.574.057
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        17.78
        -9.97 %
        130.992.792
        E
        8.25
        -6.78 %
        4.915.463
        B
        28.66
        -6.46 %
        138.626.260
        B
        33.38
        -4.63 %
        8.792.365
        B
        58.10
        -4.60 %
        3.773.297
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ocak 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,31 yükselerek 35,56 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,65 yükselerek 37,01 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,56
        0,31 %
        E
        EUR/TRY
        37,01
        1,65 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Ocak 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,16 artış ile 2.707,64 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,47 yükselişle 3.096,26 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.062,39 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.187,62 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.707,64
        0,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.096,26
        0,47 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.187,62
        0,47 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.062,39
        0,47 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,50 değer kazanarak 106.265,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,26 yükselerek 3.338,11 dolardan işlem gördü.

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