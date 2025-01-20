Piyasalarda gün sonu: 20 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Ocak 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak 10.029,31 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,31 yükselerek 35,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,47 değer kazanarak 3.096,26 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.029,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SKYMD,BSOKE,BRKVY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DAGI,EUHOL,BIGCH oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.487.097.218.25 TL), YKBNK (7.075.504.626.94 TL), ISCTR (6.984.728.732.40 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
305.75 ₺
|
0.74 %
|
8.487.097.218
|
31.98 ₺
|
0.88 %
|
7.075.504.627
|
14.43 ₺
|
1.05 %
|
6.984.728.732
|
175.40 ₺
|
-1.52 %
|
5.917.791.656
|
67.15 ₺
|
1.74 %
|
5.116.939.857
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.69 ₺
|
9.96 %
|
129.686.286
|
11.15 ₺
|
9.96 %
|
198.660.131
|
68.10 ₺
|
9.93 %
|
230.088.940
|
15.02 ₺
|
9.80 %
|
11.378.600
|
50.00 ₺
|
9.17 %
|
50.574.057
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.78 ₺
|
-9.97 %
|
130.992.792
|
8.25 ₺
|
-6.78 %
|
4.915.463
|
28.66 ₺
|
-6.46 %
|
138.626.260
|
33.38 ₺
|
-4.63 %
|
8.792.365
|
58.10 ₺
|
-4.60 %
|
3.773.297
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ocak 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,31 yükselerek 35,56 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,65 yükselerek 37,01 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,56 ₺
|
0,31 %
|
E
|
37,01 ₺
|
1,65 %
Altın fiyatlarında son durum (20 Ocak 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde 0,16 artış ile 2.707,64 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,47 yükselişle 3.096,26 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.062,39 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.187,62 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.707,64 ₺
|
0,16 %
|
3.096,26 ₺
|
0,47 %
|
20.187,62 ₺
|
0,47 %
|
5.062,39 ₺
|
0,47 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,50 değer kazanarak 106.265,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,26 yükselerek 3.338,11 dolardan işlem gördü.