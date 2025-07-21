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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 21 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 21 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Temmuz 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,39 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,40 değer kazanarak 4.411,39 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 21 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        21 Temmuz 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.616,18 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,41 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLNMA,YGYO,ICUGS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IDGYO,PENGD,GSRAY.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.118.669.611.00 TL), KCHOL (6.594.182.891.30 TL), YKBNK (6.501.598.682.16 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.00
        1.73 %
        9.118.669.611
        K
        172.80
        3.85 %
        6.594.182.891
        Y
        33.32
        1.34 %
        6.501.598.682
        A
        176.80
        6.38 %
        5.798.764.184
        I
        14.88
        2.06 %
        5.722.327.836
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        9.57
        10.00 %
        5.457.139
        Y
        5.72
        10.00 %
        11.205.378
        A
        16.52
        9.99 %
        3.555.522
        Q
        399.25
        9.99 %
        13.072.244
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        3.93
        -7.09 %
        16.893.085
        P
        9.05
        -4.94 %
        285.801.778
        G
        1.29
        -4.44 %
        1.459.587.847
        B
        211.00
        -4.26 %
        255.219.374
        A
        5.09
        -3.96 %
        89.382.120
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Temmuz 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 40,39 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,75 yükseliş ile 47,35 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,39
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        47,35
        0,75 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Temmuz 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,50 :artarakazalarak 3.400,31 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,40 yükseliş sonucu 4.411,39 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,40 yükselerek 7.212,62 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.762,26.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.400,31
        1,50 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.411,39
        1,40 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.762,26
        1,40 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.212,62
        1,40 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,39 yükseliş ile 119.105,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,39 artış ile 3.846,75 dolar.Brent Petrol ise 69,04 dolar

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