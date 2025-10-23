Piyasalarda gün sonu: 23 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (23 Ekim 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 41,99 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,15 değer kazanarak 5.594,62 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MMCAS,BRMEN,ARTMS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BURCE,BURVA,ESEN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.389.152.137.63 TL), THYAO (11.651.728.972.75 TL), AKBNK (8.754.776.846.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.13 ₺
|
3.99 %
|
15.389.152.138
|
284.25 ₺
|
-1.30 %
|
11.651.728.973
|
58.55 ₺
|
1.12 %
|
8.754.776.847
|
12.06 ₺
|
0.00 %
|
8.418.027.635
|
30.36 ₺
|
0.40 %
|
7.875.191.408
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
74.80 ₺
|
10.00 %
|
3.311.512
|
22.22 ₺
|
10.00 %
|
6.733.185
|
56.10 ₺
|
10.00 %
|
382.290.726
|
27.72 ₺
|
10.00 %
|
257.387.895
|
14,980.00 ₺
|
9.99 %
|
85.021.550
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.00 ₺
|
-9.99 %
|
210.736.933
|
178.30 ₺
|
-9.99 %
|
67.489.866
|
13.18 ₺
|
-9.97 %
|
230.723.447
|
27.88 ₺
|
-9.95 %
|
436.286.805
|
148.10 ₺
|
-9.58 %
|
1.033.899.070
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Ekim 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 41,99 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 48,80 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,99 ₺
|
0,13 %
|
E
|
48,80 ₺
|
0,07 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Ekim 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,17 :artarakazalarak 4.146,57 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,15 yükseliş sonucu 5.594,62 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,15 yükselerek 9.147,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.476,91.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.146,57 ₺
|
1,17 %
|
5.594,62 ₺
|
1,15 %
|
36.476,91 ₺
|
1,15 %
|
9.147,20 ₺
|
1,15 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,56 yükseliş ile 109.655,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,20 artış ile 3.854,52 dolar.Brent Petrol ise 65,60 dolar