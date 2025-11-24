Piyasalarda gün sonu: 24 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,32 düşüş ile 10.888,02 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse HEDEF,KLRHO,KONTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SANEL,GZNMI,EMKEL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.084.058.767.25 TL), AKBNK (7.622.357.653.40 TL), PEKGY (7.600.176.673.57 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Kasım 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde -0,02 azalarak 42,43 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 48,92 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (24 Kasım 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 0,55 artış ile 4.087,57 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,55 yükselişle 5.582,79 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.127,86 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.399,78 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,62 azalış ile 86.117,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,28 yükseliş ile 2.826,34 doları buldu. Brent Petrol ise 62,44 dolar