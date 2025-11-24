Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.888,02 %-0,32
        DOLAR 42,4294 %-0,02
        EURO 48,9180 %0,03
        GRAM ALTIN 5.583,64 %0,57
        FAİZ 39,68 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 68,83 %0,96
        BITCOIN 86.022,00 %-2,21
        GBP/TRY 55,5412 %-0,16
        EUR/USD 1,1521 %0,07
        BRENT 62,46 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 9.129,25 %0,57
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 24 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 24 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Kasım 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,32 değer kaybederek 10.888,02 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 42,43 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,55 ile 5.582,79 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 24 Kasım 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        24 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,32 düşüş ile 10.888,02 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse HEDEF,KLRHO,KONTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SANEL,GZNMI,EMKEL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.084.058.767.25 TL), AKBNK (7.622.357.653.40 TL), PEKGY (7.600.176.673.57 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        270.25
        -1.01 %
        9.084.058.767
        A
        62.90
        1.78 %
        7.622.357.653
        P
        13.59
        2.18 %
        7.600.176.674
        Y
        34.28
        1.72 %
        6.983.959.212
        I
        12.85
        1.18 %
        6.890.144.813
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        54.45
        10.00 %
        197.268.262
        K
        169.40
        10.00 %
        1.417.208.998
        K
        33.44
        10.00 %
        132.776.663
        T
        12.10
        10.00 %
        95.352.025
        V
        33.92
        9.99 %
        381.438.659
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        40.20
        -9.99 %
        60.495.658
        G
        82.20
        -9.97 %
        28.573.624
        E
        53.85
        -9.95 %
        904.093.524
        B
        7.89
        -9.93 %
        1.057.210.276
        L
        57.15
        -9.93 %
        65.853.014
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Kasım 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde -0,02 azalarak 42,43 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 48,92 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,43
        -0,02 %
        E
        EUR/TRY
        48,92
        0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Kasım 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,55 artış ile 4.087,57 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,55 yükselişle 5.582,79 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.127,86 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.399,78 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.087,57
        0,55 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.582,79
        0,55 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.399,78
        0,55 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.127,86
        0,55 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,62 azalış ile 86.117,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,28 yükseliş ile 2.826,34 doları buldu. Brent Petrol ise 62,44 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları