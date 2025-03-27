Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.612,84 %-0,38
        DOLAR 38,0118 %0,05
        EURO 41,1166 %0,56
        GRAM ALTIN 3.730,31 %1,13
        FAİZ 45,53 %2,13
        GÜMÜŞ GRAM 42,00 %2,17
        BITCOIN 87.140,00 %-0,17
        GBP/TRY 49,2618 %0,57
        EUR/USD 1,0794 %0,37
        BRENT 73,71 %-0,11
        ÇEYREK ALTIN 6.099,06 %1,13
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 27 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 27 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (27 Mart 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,33 değer kaybederek 9.617,28 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,01 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,25 ile 3.734,61 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 27 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL

        27 Mart 2025 Perşembe, BIST 100 günü -0,33 düşerek 9.617,28 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9830.8300 puandan işlem görürken en düşük 9593.6600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi YBTAS,QNBTR,GEDZA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DYOBY,MAKTK,SNKRN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.604.249.091.50 TL), YKBNK (7.422.615.654.00 TL), ISCTR (7.376.463.915.53 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        308.50
        -0.40 %
        9.604.249.092
        Y
        24.30
        -2.02 %
        7.422.615.654
        I
        12.50
        -1.88 %
        7.376.463.916
        A
        52.80
        -2.13 %
        7.321.459.757
        A
        117.00
        0.86 %
        4.988.149.158
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        226,030.00
        10.00 %
        15.370.040
        Q
        385.00
        10.00 %
        10.409.770
        G
        29.04
        10.00 %
        64.968.592
        C
        10.24
        9.99 %
        247.404.943
        S
        45.14
        9.99 %
        507.421.451
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        23.04
        -10.00 %
        702.625.303
        M
        10.10
        -9.98 %
        447.980.775
        S
        97.50
        -9.05 %
        13.269.001
        D
        3.87
        -8.94 %
        342.762.770
        P
        33.60
        -7.69 %
        359.913.014
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mart 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 38,01 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,70 yükselerek 41,17 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,01
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        41,17
        0,70 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Mart 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,17 değer kazanarak 3.054,73 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,25 değer kazanarak 3.734,61 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.106,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.349,68 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.054,73
        1,17 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.734,61
        1,25 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.349,68
        1,25 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.106,09
        1,25 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,85 değer kazanarak 87.389,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,56 yükselerek 2.022,70 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmurlu bahar
        Yağmurlu bahar
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor