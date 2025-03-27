Piyasalarda gün sonu: 27 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (27 Mart 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,33 değer kaybederek 9.617,28 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,01 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,25 ile 3.734,61 liraya çıktı.
27 Mart 2025 Perşembe, BIST 100 günü -0,33 düşerek 9.617,28 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9830.8300 puandan işlem görürken en düşük 9593.6600 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi YBTAS,QNBTR,GEDZA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DYOBY,MAKTK,SNKRN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.604.249.091.50 TL), YKBNK (7.422.615.654.00 TL), ISCTR (7.376.463.915.53 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
308.50 ₺
|
-0.40 %
|
9.604.249.092
|
24.30 ₺
|
-2.02 %
|
7.422.615.654
|
12.50 ₺
|
-1.88 %
|
7.376.463.916
|
52.80 ₺
|
-2.13 %
|
7.321.459.757
|
117.00 ₺
|
0.86 %
|
4.988.149.158
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
226,030.00 ₺
|
10.00 %
|
15.370.040
|
385.00 ₺
|
10.00 %
|
10.409.770
|
29.04 ₺
|
10.00 %
|
64.968.592
|
10.24 ₺
|
9.99 %
|
247.404.943
|
45.14 ₺
|
9.99 %
|
507.421.451
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
23.04 ₺
|
-10.00 %
|
702.625.303
|
10.10 ₺
|
-9.98 %
|
447.980.775
|
97.50 ₺
|
-9.05 %
|
13.269.001
|
3.87 ₺
|
-8.94 %
|
342.762.770
|
33.60 ₺
|
-7.69 %
|
359.913.014
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mart 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 38,01 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,70 yükselerek 41,17 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,01 ₺
|
0,04 %
|
E
|
41,17 ₺
|
0,70 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Mart 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,17 değer kazanarak 3.054,73 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,25 değer kazanarak 3.734,61 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.106,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.349,68 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.054,73 ₺
|
1,17 %
|
3.734,61 ₺
|
1,25 %
|
24.349,68 ₺
|
1,25 %
|
6.106,09 ₺
|
1,25 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,85 değer kazanarak 87.389,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,56 yükselerek 2.022,70 dolardan işlem gördü.