Piyasalarda gün sonu: 27 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (27 Mayıs 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,41 değer kaybederek 9.213,58 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 39,01 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,17 ile 4.137,00 liraya geriledi.
27 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü -1,41 düşerek 9.213,58 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9390.9700 puandan işlem görürken en düşük 9213.5800 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KLRHO,IZFAS,ATSYH olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,BINHO,SUNTK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.395.357.519.75 TL), YKBNK (5.249.307.094.34 TL), AKBNK (4.367.131.505.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
275.00 ₺
|
-1.79 %
|
7.395.357.520
|
25.46 ₺
|
-1.85 %
|
5.249.307.094
|
50.95 ₺
|
-1.92 %
|
4.367.131.506
|
23.80 ₺
|
1.19 %
|
3.972.902.361
|
10.88 ₺
|
-1.00 %
|
3.576.311.915
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
49.74 ₺
|
10.00 %
|
193.412.020
|
115.50 ₺
|
10.00 %
|
301.222.300
|
55.65 ₺
|
9.98 %
|
6.621.353
|
12.49 ₺
|
9.95 %
|
6.349.780
|
10.94 ₺
|
9.95 %
|
16.094.111
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.77 ₺
|
-10.00 %
|
157.037.640
|
247.50 ₺
|
-10.00 %
|
721.483.227
|
37.32 ₺
|
-9.99 %
|
19.274.325
|
72.70 ₺
|
-9.97 %
|
3.101.425.119
|
18.00 ₺
|
-9.95 %
|
385.575.597
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mayıs 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 39,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,32 düşüş ile 44,26 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,01 ₺
|
0,13 %
|
E
|
44,26 ₺
|
-0,32 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Mayıs 2025 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,43 değer kaybederek 3.296,10 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,17 değer kaybederek 4.137,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.763,92 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.972,93 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.296,10 ₺
|
-1,43 %
|
4.137,00 ₺
|
-1,17 %
|
26.972,93 ₺
|
-1,17 %
|
6.763,92 ₺
|
-1,17 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,18 düşüş ile 109.547,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,44 artış ile 2.663,40 dolar.Brent Petrol ise 63,80 dolar