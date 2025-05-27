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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 27 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 27 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (27 Mayıs 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,41 değer kaybederek 9.213,58 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 39,01 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,17 ile 4.137,00 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 27 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        27 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü -1,41 düşerek 9.213,58 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9390.9700 puandan işlem görürken en düşük 9213.5800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KLRHO,IZFAS,ATSYH olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,BINHO,SUNTK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.395.357.519.75 TL), YKBNK (5.249.307.094.34 TL), AKBNK (4.367.131.505.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        275.00
        -1.79 %
        7.395.357.520
        Y
        25.46
        -1.85 %
        5.249.307.094
        A
        50.95
        -1.92 %
        4.367.131.506
        E
        23.80
        1.19 %
        3.972.902.361
        I
        10.88
        -1.00 %
        3.576.311.915
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        49.74
        10.00 %
        193.412.020
        I
        115.50
        10.00 %
        301.222.300
        A
        55.65
        9.98 %
        6.621.353
        E
        12.49
        9.95 %
        6.349.780
        E
        10.94
        9.95 %
        16.094.111
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        13.77
        -10.00 %
        157.037.640
        1
        247.50
        -10.00 %
        721.483.227
        S
        37.32
        -9.99 %
        19.274.325
        D
        72.70
        -9.97 %
        3.101.425.119
        B
        18.00
        -9.95 %
        385.575.597
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mayıs 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 39,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,32 düşüş ile 44,26 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,01
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        44,26
        -0,32 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Mayıs 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,43 değer kaybederek 3.296,10 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,17 değer kaybederek 4.137,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.763,92 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.972,93 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.296,10
        -1,43 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.137,00
        -1,17 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.972,93
        -1,17 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.763,92
        -1,17 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,18 düşüş ile 109.547,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,44 artış ile 2.663,40 dolar.Brent Petrol ise 63,80 dolar

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