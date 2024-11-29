Piyasalarda gün sonu: 29 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (29 Kasım 2024 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kazanarak 9.652,00 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,69 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,86 ile 2.959,87 liraya çıktı.
29 Kasım 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,12 yükseliş ile 9.652,00 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IHLAS,OTTO,GRTHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CRDFA,EPLAS,ULUSE oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (14.126.227.481.20 TL), THYAO (8.442.476.551.00 TL), KCHOL (7.523.890.481.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.64 ₺
|
-4.14 %
|
14.126.227.481
|
285.00 ₺
|
-0.78 %
|
8.442.476.551
|
200.50 ₺
|
-0.25 %
|
7.523.890.481
|
13.63 ₺
|
0.81 %
|
6.581.798.007
|
60.85 ₺
|
1.93 %
|
5.739.657.081
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.96 ₺
|
10.00 %
|
462.738.880
|
7.04 ₺
|
10.00 %
|
200.869.280
|
22.04 ₺
|
9.98 %
|
66.210.461
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.16 ₺
|
-6.77 %
|
228.795.244
|
5.76 ₺
|
-5.57 %
|
40.450.659
|
185.80 ₺
|
-5.11 %
|
71.125.086
|
3.98 ₺
|
-4.78 %
|
87.489.243
|
48.58 ₺
|
-4.75 %
|
181.413.614
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Kasım 2024 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 34,69 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 36,63 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,69 ₺
|
0,12 %
|
E
|
36,63 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Kasım 2024 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 2.653,49 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,86 değer kazanarak 2.959,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.839,39 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.298,38 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.653,49 ₺
|
0,59 %
|
2.959,87 ₺
|
0,86 %
|
19.298,38 ₺
|
0,86 %
|
4.839,39 ₺
|
0,86 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,44 artış ile 98.531,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,46 yükseliş ile 3.640,27 doları buldu. Brent Petrol ise 73,40 dolar