Piyasalarda gün sonu: 31 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

31 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.261,52 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,37 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISBTR,SONME,VERUS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PEKGY,ATEKS,TEHOL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (10.590.230.357.42 TL), ASELS (7.791.630.197.90 TL), ISCTR (7.294.524.485.35 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Aralık 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 42,96 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,00 yükselerek 50,47 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (31 Aralık 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,05 :artarakazalarak 4.337,14 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,15 düşüş sonucu 5.984,22 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,15 düşerek 9.784,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.017,10.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,34 düşüş ile 87.885,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,05 artış ile 2.970,57 dolar.Brent Petrol ise 61,60 dolar