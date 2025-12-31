Habertürk
Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 31 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 31 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (31 Aralık 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazanarak 11.261,52 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 42,96 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,15 değer kaybederek 5.984,22 liraya düştü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 31 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        31 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.261,52 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,37 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISBTR,SONME,VERUS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PEKGY,ATEKS,TEHOL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (10.590.230.357.42 TL), ASELS (7.791.630.197.90 TL), ISCTR (7.294.524.485.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        12.60
        -10.00 %
        10.590.230.357
        A
        231.70
        1.18 %
        7.791.630.198
        I
        14.09
        3.76 %
        7.294.524.485
        T
        40.98
        0.24 %
        7.222.326.028
        T
        268.50
        0.28 %
        5.520.576.499
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        445,060.00
        10.00 %
        1.335.180
        S
        173.80
        10.00 %
        29.815.505
        V
        363.50
        9.98 %
        274.870.063
        R
        23.16
        9.97 %
        247.561.339
        D
        3.31
        9.97 %
        141.613.125
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        12.60
        -10.00 %
        10.590.230.357
        A
        172.80
        -10.00 %
        3.729.542
        T
        31.50
        -9.95 %
        2.345.327.438
        T
        583.50
        -9.95 %
        25.529.876
        S
        115.10
        -9.94 %
        1.738.073.101
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Aralık 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 42,96 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,00 yükselerek 50,47 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,96
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        50,47
        0,00 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Aralık 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,05 :artarakazalarak 4.337,14 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,15 düşüş sonucu 5.984,22 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,15 düşerek 9.784,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.017,10.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.337,14
        -0,05 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.984,22
        -0,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.017,10
        -0,15 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.784,20
        -0,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,34 düşüş ile 87.885,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,05 artış ile 2.970,57 dolar.Brent Petrol ise 61,60 dolar

