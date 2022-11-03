Piyasalarda gün sonu 0:00 / 0:00

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BIST 100 endeksi, güne 17,75 puan ve yüzde 0,44 kazanımla 4.089,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.055,89, en yüksek 4.116,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 4.105,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 1,34 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,31 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 4.441,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Sasa Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.626 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.626 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 kayıpla 980 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5842 lira, satışta 18,6587 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5851 lira, satışta 18,6595 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,28'den, bileşik getirisi de yüzde 14,79'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9757, sterlin/dolar paritesi 1,1180, dolar/yen paritesi de 148,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,38 düşüşle 94,90 dolardan işlem görüyor.