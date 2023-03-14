Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 8,20 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.331,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.207,32, en yüksek 5.347,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 azalışla 5.207,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,50, hizmetler endeksi yüzde 2,10, sanayi endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 137,26 puan ve yüzde 2,34 düşüşle 5.732,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 81'i geriledi. ASELSAN, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.905,6 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.905,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 kazanımla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9381 lira, satışta 19,0140 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9361 lira, satışta 19,0120 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 134,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 79,7 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.