Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 5,88 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 5.003,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.811,45, en yüksek 5.004,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,73 azalışla 4.811,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 3,44, sanayi endeksi yüzde 3,60, teknoloji endeksi yüzde 4,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 204,13 puan ve yüzde 3,72 düşüşle 5.282,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'ı prim yaptı, 95'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yayla Gıda, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.967,6 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.967,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 kayıpla 1 milyon 192 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,0705 lira, satışta 19,1469 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,0546 lira, satışta 19,1310 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,11'den, bileşik getirisi de yüzde 13,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2340, dolar/yen paritesi de 131,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.