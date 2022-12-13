Piyasalarda TÜFE rallisi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0.1 ile yüzde 0.3'lük tahminlerin altında kaldı. Yıllık artış yüzde 7.1 oldu. Beklenti yüzde 7.3 artıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi ülkede enflasyonun yıllık bazda yavaşlamasını beşinci aya taşıması sonrası pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Verilerin tahminlerin altında kalması, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. Fed'in yarın akşamki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatması ve 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor. Fed enflasyonu dizginlemek için son 4 toplantıda 75'er baz puanlık faiz artışı yapmıştı.

BORSALAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

New York borsası güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 1.65, S&P 500 endeksi yüzde 1.98, Nasdaq endeksi yüzde 3.58 yükseldi.

DOLAR DÜŞTÜ

Verinin ardından dolar endeksi yüzde 1 düştü, Euro/ Dolar paritesi 1.06'nın üzerine çıktı.

TÜRKİYE’NİN 5 YILLIK CDS'İ 500 PUANIN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 1 yıl sonra ilk kez 500 baz puanın altına indi.

ONS ALTIN YÜZDE 2 YÜKSELİŞLE 1.800 DOLARI AŞTI

Ons altın yüzde 2 yükseldi. 1.816 doları aştı. Gram altın 1.0857 TL'nin üzerinde işlem gördü.