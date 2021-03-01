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Piyasalardan haftaya pozitif başlangıç

Küresel piyasalar yoğun veri gündeminin etkili olacağı haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün açıklanacak 2020 yılının 4. çeyrek büyüme verisi yatırımcıların odağında bulunuyor

Piyasalarda yoğun veri gündemi

Yeni tip koronavirüs salgınında mutasyon riski ve ABD'nin ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul ederken, fiyatlamalar açısından geçen haftanın en önemli başlığı, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke tahvillerin seyri oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, geçen hafta emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişeleri ile yüzde 1,6 ile son bir yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,4'ün hemen üzerinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed),tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi durumunda getiri eğrisi kontrolü de dahil bazı tedbirler alabileceği yorumları daha yüksek sesle dile getirilirken, bugün Avustralya Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını hızlandırdığı haberi dikkati çekti.

Gündemin bir diğer önemli konu başlığı olan ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık destek paketi ise hafta sonu Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 219 vekil tasarıya "evet" oyu verirken 212 vekil ise "hayır" oyu kullandı. Oylamada Cumhuriyetçiler'in tamamı hayır oyu verirken, Demokratlar'ın da 2 fire verdiği görüldü.

Bu sonuçla Senatoya gönderilen destek paketi, burada da kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın masasına gidecek. Pakette kişi başına 1.400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı. Ancak önceki gün Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer alamayacak. Senatodaki Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratlar da bu yönde bir adıma "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilirken, tahvil faizlerinin seyri ve ABD'nin destek paketine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, teknoloji hisseleri pozitif ayrıştı. Dow Jones endeksi yüzde 1,50 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,56 yükseldi.

Avrupa borsalarında da cuma günü negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise haftalık kazançlarını geri vererek 1,2180'den 1,2060'a geriledi.

ABD'de destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi sonrası ve tahvil piyasasının görece sakin bir seyir izlemesi ile Asya borsaları yeni haftaya pozitif başladı. Bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Japonya'da 51,4, Çin'de ise 50,9 oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Güney Kore'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ile geçen hafta genelinde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, haftalık bazda yüzde 5,70 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece son 17 haftanın en hızlı düşüşünü kaydetti. Endeks, cuma günü yüzde 1,13'lük azalışla 1.471,39 puandan kapanış yaptı. Geçen haftayı 7,4339'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3790'a geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi konumuna geldiğini, 1.520 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 4. çeyrekte yüzde 7, 2020 yılının tamamında ise yüzde 2,2 artmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2020 yılı 4. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi PMI

16.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ISM imalat sanayi PMI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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