Bursa Merkez'e bağlı Yıldırım ilçesinde cağ döner dükkanı bulunan Sait Sırmasaç, cağ dönerli pizza yaparak müşterinin beğenisine sundu.

DHA'nın haberine göre Sırmasaç, müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldı. Açılan mayalı pizza hamurunun üstüne cağ döner, kaşar peyniri, domates ve biber yerleştirilip fırına verilen 'Enfes Cağ Pizza' piştikten sonra üzeri yağlanarak servis ediliyor.

İşletmenin ustabaşı 52 yaşındaki Samih Aksakallı, "Cağ pizzayı yaptık ve beğenildi. Cağ pizza üzerine yeni ürün arayışları içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kendilerine has özel bir ürünün olması gerektiğini belirten Aksakallı, "İtalyan pizzası yemek zorunda değiliz. Bizim pizzamız daha orijinal. Cağ dönerle yapıyoruz, bizim ustamızın buluşu. Çok da beğeni topluyor. Pizzamız kavurma tadı veriyor. O lezzeti pideyle birlikte sunuyoruz" dedi.

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