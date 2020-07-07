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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada " Hakkari Aktütün’de PKK’lı bir terörist komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, komandolara teslim olan PKK'lı teröristin üst aramasında sırt çantası, el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafetlerin ele geçirildiği belirtildi.

"DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA HOŞ GELDİN"

Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin." dediği görülüyor. Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.