Adana'da ismi T.O. olduğu öğrenilen bir otomobil sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak Çukurova ilçesi Dilberler Sekisinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri şahsı, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı’na kadar kovalamaya devam etti. İHA'nın haberine göre; ekipler Bülent Angın Bulvarı üzerinde otomobilin önünü keserek, kaçan şahsı yakaladı.



Trafik tehlikeye atmaktan aranması var, PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı çıktı

T.O kullandığı otomobil içerisinde polis ekiplerince indirildi. Kimliğini ibraz edemeyen T.O. polis merkezine götürüldü. Burada yapılan parmak izi taramasında T.O’un trafiği tehlikeye atmaktan aranması olduğu belirlendi.

Ayrıca terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı olduğu da tespit edilen T.O, gözaltına alındı.

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