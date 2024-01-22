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        Haberler Gündem Güncel Plastik kasa üreten fabrikada yangın

        Plastik kasa üreten fabrikada yangın

        Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 22:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:14
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        Plastik kasa üreten fabrikada yangın
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        İHA'nın haberine göre, merkez Döşemelaltı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda plastik kasa üretimi yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine OSB yangın söndürme ekibinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralanın olmadığı yangına müdahale devam ediyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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